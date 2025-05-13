攔查不停追車逮通緝犯搜出毒品 2警不慎擦撞1人腿骨折

警方追捕黃嫌時不慎擦撞，造成一名吳姓員警左大腿骨折，而分局長王耀輝獲悉後，同步趕往醫院探視受傷同仁情況 。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/13 11:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕通緝犯黃姓男子今天上午8時許，騎車經過新北市永和區時遇上警方攔查，但他不停下反而催油門加速逃逸，而警方攔截圍捕時，盛姓員警不慎擦撞吳姓員警，造成吳員大腿骨折，所幸支援警力趕抵仍將黃男逮捕，並搜出毒品海洛因，將移送偵辦。

永和警分局調查，新生派出所曾姓及盛姓員警今天上午8時許，巡邏至永和區中山路一段、保福路二段路口時，發現43歲黃姓男騎士形跡可疑，準備上前盤查時，黃男見狀直接催油門加速逃逸，2警隨即上前追逐並通報支援攔截圍捕。

請繼續往下閱讀...

過程中，交通分隊吳姓員警在永和環河西路一段將黃嫌攔下後，後方追趕的盛員疑因煞車不及擦撞吳員，造成吳員左大腿骨折、盛員則肢體擦挫傷，而後方趕來支援警力趕抵後，隨即將黃嫌壓制逮捕，並通報救護車前來將2名受傷同仁送醫救治，幸無生命危險，而分局長王耀輝獲悉後，同步趕往醫院探視受傷同仁情況。

警方查驗後，確認黃嫌為新北地檢署所發布毒品通緝犯，而身上還搜出海洛因1.8公克，警詢後，將依毒品危害防制條例罪嫌及毒品通緝移送新北地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

通緝犯黃姓男子遇上警方攔查，但他不停下反而催油門加速逃逸，所幸支援警力趕抵將黃男逮捕，並搜出毒品海洛因。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法