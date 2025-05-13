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    貨車清晨送床單撞死清潔婦 中國附醫地下停車場車禍奪命

    台中市中國附醫61歲賴姓清潔工今晨在醫院地下停車場遭貨車撞擊，送醫不治。（民眾提供）

    台中市中國附醫61歲賴姓清潔工今晨在醫院地下停車場遭貨車撞擊，送醫不治。（民眾提供）

    2025/05/13 10:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中國醫藥大學附設醫院61歲賴姓清潔工今（13）日清晨6點多準備下班，卻在醫院地下停車場遭外包運送床單的貨車倒車撞擊，送醫搶救仍告不治，事發地點在醫院急重症大樓地下二樓，肇事原因仍待釐清。

    經查，肇事駕駛為54歲陳姓男子，係醫院外包廠商司機，當時駕駛貨車進入地下B2停車場運送醫院床單、棉被等醫療用布品，不料在行駛過程中，疑似在倒車時不慎撞上準備下班的61歲賴姓女清潔人員，救護人員趕抵現場後，立即將賴女送往急救，惟傷勢過重，搶救後仍宣告不治。

    警方表示，現場對陳姓司機實施酒測，確認無酒駕情形，已會同鑑識小組到場勘查與採證，後續將報請台中地檢署檢察官相驗遺體，並蒐集相關跡證以釐清肇事過程與責任歸屬，陳男將依涉嫌過失致死罪嫌移送偵辦。

    台中市警第二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人於地下停車場應主動減速並讓行人優先通過，特別注意工作人員、清潔人員及其他正在作業的工作車輛，起步或倒車時，務必再次檢查四周及後方有無行人或障礙物，確保無誤後再起步，避免憾事再度發生。

    台中市中國附醫61歲賴姓清潔工今晨在醫院地下停車場遭貨車撞擊，送醫不治。警方到場採證釐清事發原因。（民眾提供）

    台中市中國附醫61歲賴姓清潔工今晨在醫院地下停車場遭貨車撞擊，送醫不治。警方到場採證釐清事發原因。（民眾提供）

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