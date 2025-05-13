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    欠5萬元不還 高雄男麻將打到一半被債主拿刀刺死

    警方在案發1小時後將葉姓嫌犯逮捕到案。（記者蔡清華翻攝）

    警方在案發1小時後將葉姓嫌犯逮捕到案。（記者蔡清華翻攝）

    2025/05/13 10:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子疑欠葉姓友人5萬元不還，葉男含恨在心，得知陳男欠錢還跑去打麻將，竟直接拿檳榔刀闖入賭場，拿刀狠刺陳男的脖子，陳血流如注倒地不起，經送醫後仍宣告不治，高雄地檢署今偵結後依殺人等罪將葉男起訴。

    檢方指出，今年1月12日中午11點多，葉姓男子（56歲）拿了一把檳榔刀，闖入鳳山區中山東路某宮廟旁的鐵皮屋，當時陳姓男子（61歲）正與友人在鐵皮屋裡打麻將，陳男看到人後二話不說，直接拿刀刺向陳男的脖子和頭部，陳男當場血流不止，在旁友人見狀趕緊報警將陳男送醫。

    陳男的左頸動脈被刺破後，因失血過多送醫搶救後仍宣告不治，而行凶的葉姓男子則落跑回家，警方隨即調度線上警網追緝，並於不到1小時就在鳳山區住處，將已換好衣褲準備逃亡的葉男逮捕，還在他家搜出一把改造手槍和13發子彈。

    雄檢偵查時，葉男坦承犯行，辯稱陳男欠他一筆5萬元的債務一直不還，他屢次催債無果才會憤而行凶，至於改造手槍和子彈是身分不詳的友人藏在他車上，並非他所有，但檢方偵結後認定罪證明確，依殺人和槍砲罪將他起訴。

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