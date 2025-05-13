工程行老闆欠228筆稅款罰鍰 生財工具廂型車被查扣立刻繳清

工程行負責人欠繳228筆稅款及罰鍰，竹市稅務局聯手新竹分署查扣車輛後立即繳清領回。（市府提供）

2025/05/13 10:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某工程行陳姓負責人長期滯欠使用牌照稅、高速公路通行費及罰鍰等共228筆，累積金額12萬餘元，因屢催不繳遭移送強制執行。新竹市稅務局發現陳男名下有1輛得利卡廂型車，日前追蹤到其停放地點，與法務部行政執行署新竹分署聯手出撃，成功查扣車輛，為保住生財工具，陳男立即繳清所有欠款，並將車輛領回。

稅務局表示，56歲的陳男為工程行的負責人，自105年至111年間陸續積欠使用牌照稅及罰鍰共3萬5千元，遭移送強制執行。其名下僅有1輛得利卡廂型車，用來載送零件、管線做為貨車使用，因車輛行蹤難以掌握，加上查無其他財產及存款所得可供執行，數次追討均無結果，最終取得債權憑證，多年來累積欠繳使用牌照稅、高速公路通行費及相關罰鍰高達228筆，共計12萬餘元。

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稅務局說明，日前透過交通處停車管理系統掌握陳男的廂型車停放處，立即與新竹分署前往查扣，陳男發現車輛遭查扣後當日隨即提領現金，一次繳清10年來所欠稅款及相關罰鍰。

稅務局指出，為有效追查欠稅車輛，與新竹分署及交通處跨機關合作，運用科技執法並成立「欠稅拖吊」群組，透過智慧停車柱、路邊停車格即時通報機制，迅速掌握欠稅人車輛行蹤，立即與新竹分署聯手執行拖吊及查扣作業。自去年9月迄今已成功查扣6輛欠稅車，追回欠稅款20萬6000元。

稅務局提醒，民眾收到稅單後務必依限繳稅，切勿置之不理，以免逾期未繳納，每逾3日加徵1%滯納金，最高加徵至10%，逾30日仍未繳納，移送行政執行署強制執行，可能遭扣薪、扣存款，執行動產、不動產或限制出境，影響自身權益。民眾如有任何疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機561、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。

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