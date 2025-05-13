2屆鄉長任內涉收千萬回扣 國民黨苗縣議員劉美蘭推責丈夫檢起訴求重刑

國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭。（翻攝劉美蘭臉書）

2025/05/13 10:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣山地原住民議員劉美蘭，於之前任2屆泰安鄉長任內，與丈夫張進水、時任鄉公所秘書陳信達涉嫌收取公共工程回扣1100多萬元。苗栗地方檢察署偵結，今（13）日依涉犯貪污治罪條例，將劉美蘭等3人提起公訴，且因劉全盤否認、推責給丈夫，檢方也向法院請求從重量刑並褫奪公權。

此案由苗栗地檢署主任檢察官廖倪凰指揮法務部廉政署中部地區調查組及法務部調查局中部地區機動工作站共同偵辦。檢調調查，劉美蘭於擔任第17、18屆泰安鄉長期間（2014年12月25日起至2022年12月24日）與丈夫張進水透過秘書陳信達安排，就泰安鄉公所多項規劃設計監造開口合約勞務採購案及工程採購案，向多家廠商收取設計監造費15%、工程款5%不等比例之回扣。

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檢調並查出，其中部分款項更係於競選期間向廠商承諾當選後即可得標承攬泰安鄉公所標案，向廠商取得款項作為選舉經費使用，當選之後再從廠商應交付之回扣款項扣除。檢方清查，劉美蘭夫婦2人總計於2任鄉長任內收取回扣1107萬3500元；陳信達另收回扣60萬元；張進水、陳信達坦承收取回扣，張繳回100萬元、陳繳回60萬元，但劉美蘭否認。

檢方偵結，將劉美蘭3人依涉犯貪污治罪條例第4條第1項第3款之經辦公用工程收取回扣罪嫌起訴。檢方並斥劉美蘭為連任2屆之地方首長，原應依法辦理公用工程，卻濫用職權，指定特定廠商承攬工程並藉機收受高額回扣，將攸關民眾福祉之公共工程作為營利工具，嚴重侵害公共利益與工程品質，破壞法治根基，且劉美蘭於偵查中全盤否認犯行，並推稱為配偶所為，態度狡飾卸責，毫無悔意，犯後態度不佳，向法院請求從重量刑並褫奪公權，以為警懲。

苗栗地檢署呼籲，任何公職人員均應恪守廉潔自律原則，不得利用國家授予之職權，作為取得私人利益的對價。本署將持續整合轄內肅貪能量，加強偵辦貪瀆等相關不法案件，以肅貪為反貪最有力的宣傳，維護各界對公務員廉潔執行職務之信賴，並確保公共工程採購程序的公平性與公共建設的品質，以維護公共利益。

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