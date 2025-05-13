男應徵虛擬貨幣收款專員 卻成詐團車手面交贓款遭逮

黃男到宅收款當場被捕。（民眾提供）

2025/05/13 09:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區61歲黃姓男子誤入詐騙集團設立之假投資網站，申設虛擬貨幣錢，被詐20萬元，與警方聯手，將食髓知味又來索要20萬元的詐團成員黃男逮捕，黃男稱幫合法幣商前往收款，不知道涉入詐騙行為，遭檢方依加重詐欺、洗錢及違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

黃姓男子（61歲）因每天都看到LINE群組內網友回報投資虛擬貨幣獲利，非常心動，竟誤入詐騙集團設立的假投資網站，並申設虛擬貨幣錢包，今年3月以儲值投資名義，把現金20萬元交給到府收款的車手。

請繼續往下閱讀...

台中市大雅警分局日前於查緝他案時主動清查「潛在被害人」，發現黃男正遭詐騙，積極聯絡並阻止黃男越陷越深，黃男點閱該網站，想要證明其虛擬錢包還在，沒被騙時，卻發現錢包不見了，才驚覺遭詐騙。

警方將計就計，與黃男聯合誘捕車手，給詐騙集團一個教訓。貪心的詐騙集團以虛擬貨幣利潤越來越好為誘因，又要向黃男索討20萬元，警方見機不可失，隨即組成專案小組展開誘捕行動，車手進入黃男住處後，表示自己是來收款的「專員」，隨即遭埋伏的員警包圍逮捕。

警方調查，車手黃姓男子（29歲），供稱在網路應徵「娃娃機收幣人員」，但雇主表示已無職缺，轉而介紹其擔任「虛擬貨幣代儲人員」，報酬是一單1,500元，應徵工作都用LINE視訊面試，黃嫌雖覺得「怪怪的」，對虛擬貨幣也是毫無概念，還是決定依指示前往收取投資款。

黃男遭逮時還攜帶點鈔機，以為自己是幫合法幣商前往收款，不知道涉入詐騙行為，警方只能無奈搖頭表示「被人賣了，還幫人數錢」。警詢後將他移送，台中地檢署依加重詐欺、洗錢及違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，求處6個月以上有期徒刑，現由法院審理中。

大雅警分局長劉明興表示，詐欺集團會利用應徵「會計」、「理財專員」等名義，招募車手前往向被害人面交取款，此類「工作」會涉及幫助詐欺及洗錢等犯罪行為，希望民眾要有警覺，呼籲民眾求職時，切勿輕信網路上的求職訊息，並應仔細求證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法