京華城案開庭 今繼續詰問證人朱亞虎

台北地方法院審理京華城容積等弊案，今傳喚上週四已被詰問一整天的鼎越開發前董事長朱亞虎作證。（資料照）

2025/05/13 09:56

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，今傳喚上週四已被詰問一整天的鼎越開發前董事長朱亞虎作證，繼續未完的詰問，由國民黨台北市議員應曉薇、應的助理吳順民的律師進行詰問，上週已詰問過朱的威京集團主席沈慶京的律師，今也將補充詰問他。

上週四朱亞虎已先後由檢察官、前台北市長柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、沈慶京的律師輪番訊問過，今天輪到應曉薇、吳順民續問；原本也有聲請朱作證的台北市前都發局長黃景茂，上週庭訊後認為朱的證詞與他關係不多，已放棄詰問。

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鼎越開發是京華城現址的地主，朱亞虎既是威京集團主席沈慶京的重臣，也是台北市政府前兵役局長，於京華城案扮演居中穿梭的角色。

朱亞虎上週證稱說，沈慶京2020年2月20日至市長室與時任台北市長柯文哲密會1小時，他在市長室外等候，雖然不知道他們在談什麼，但他100%臆測是在談京華城的事，「此時不談，要等到什麼時候談」，沈走出市長室時笑容滿面、笑得很可愛；而威京集團7名幹部合捐210萬元給民眾黨，是爭取京華城12萬餘平方公尺樓地板的行賄前金， 當天下午朱也有傳訊給好友、中華工程協理程安慈說沈對於此次談話非常滿意。

朱亞虎另證稱，2019年8月10月他曾傳訊息給柯文哲，幫蔡壁如爭取薪水，因為當時蔡壁如剛從立委位置下台，沒有收入，沈慶京希望能幫她分擔一點，朱亞虎遂傳息找給柯文哲表達此意，但「柯文哲理都不理我」。

同年11月1月，朱亞虎又傳訊息給柯文哲，指出沈慶京想送他一副韓國畫家畫的山水油畫，當時民眾黨剛成立，擺在民眾黨廳堂也滿氣派，但柯時隔2個月才回傳訊息說很忙，訊息太多，有時候會沒看到訊息，若是要送畫等小事，可以直接與秘書連絡，結果油畫現在還在威京的倉庫裡。

北市府前顧問李文宗的律師詰問時，提示蔡壁如的證詞指出，接任她市長室主任職缺的是謝明珠，李文宗並未當過市長室主任，李擔任過的市政顧問、北捷公司董事長也與京華城案決策無關，朱承認「那就是我誤會了，我認知有誤、誤認他的身分」，但強調他確實曾多次在市長室外與李文宗討論京華城案，但已不記得談話時間。

朱亞虎被檢方認定涉犯行賄罪，但他偵查期間認罪，檢方予以緩起訴處分，支付公庫330萬元，今年2月高檢署駁回再議確定。

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