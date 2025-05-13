縱火逃命丟鞋！越南女疑報復老東家 苗栗按摩館付之一炬

頭份市民族路一間按摩養生館昨（12）日下午被縱火，付之一炬。（警方提供）

2025/05/13 09:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民族路一間按摩養生館昨（12）日下午失火，造成52歲越南籍阮姓女子全身70％燒傷，轉院急救中。警方初步竟調查，阮女疑與該養生館負責人有糾紛，特地包車到養生館縱火，卻燒傷自己，逃離時丟下一雙起火的鞋子搭車離去，經包車司機勸說才到醫院就醫，詳細原因仍有待警方與消防局火調科調查釐清中。

苗栗縣政府消防局昨天下午2點獲報，指頭份市民族路一家按摩養生館發生火警，派遣第三大隊、頭份分隊、竹南分隊人車前往灌救。消防人車到達現場，養生館竄出濃煙及火舌，經確認館內無人受困後，出水滅火。

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消防人員將火勢撲滅後，調查一樓燃燒面積約40平方公尺、二樓燃燒面積約60平方公尺，左、右及後方建物也分別遭火勢波及燒穿屋頂及煙燻情形。警、消於現場詢問，有1人遭燒傷，但已被送前往為恭醫院就醫。

經警方後續訪查，得知遭燒傷者阮女曾為該養生館員工，阮女與養生館負責人有糾紛，昨天下午阮女包車前往養生館，將一輛機車牽入養生館後方廚房，將機車油箱蓋打開後放倒，並叫當時在店內的養生館員工越南籍黎姓女子離開，隨即點火，引發火警。

警方調閱養生館正門前周邊監視器發現，阮女點火後，養生館內瞬間發生氣爆，被燒傷的阮女從養生館正門跑出、鞋子著火，阮女丟下鞋子後，逃離現場。

頭份市民族路一間按摩養生館昨（12）日下午發生火警。（圖由消防提供）

警方初步調查，發現阮女到養生館縱火，燒傷後逃出，丟下一雙起火的鞋子逃離。（圖由警方提供）

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