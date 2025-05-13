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    高鐵台中站區科技執法 去年全年取締8476件

    高鐵台中站的站區1樓，警察局裝設AI攝影機執法，民眾接客臨停超過3分鐘就會被拍照舉發。（烏日分局提供）

    高鐵台中站的站區1樓，警察局裝設AI攝影機執法，民眾接客臨停超過3分鐘就會被拍照舉發。（烏日分局提供）

    2025/05/13 09:18

    〔記者陳建志／台中報導〕為提升高鐵台中站周邊行車順暢，遏止民眾違規行為，台中市警局在高鐵台中站區進行科技執法，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規行為，包括在站區1樓、站區2樓臨停超過3分鐘接客、攬客，去年全年共舉發8476件，近來市府並繪製彩色標線，讓用路人前往站區1樓、站區2樓分流更明顯，請用路人多配合，除保障行車安全，也避免荷包失血。

    烏日分局表示，為了讓高鐵站區交通更順暢，提升執法效率，並節省警力，警察局在高鐵台中站區的站區1樓和站區2樓都裝設AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像後由轄區警方依法逕行舉發。

    烏日分局統計，去年1至12月全年共舉發8476件，其中1樓接客區違規停車超過3分鐘被舉發就有4997件，罰鍰600元至1200 元；2樓送客區違規停車超過3分鐘則開出3479件，罰鍰600元至1200元。

    烏日分局提醒，高鐵台中站1、2樓僅可臨停3分鐘，呼籲民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，務必遵守交通規則行駛，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客，提前抵達站區的車輛可免費暫停高鐵特約停車場30分鐘，切勿任意違規停車。

    另外，在高鐵五路左轉進入站區一路時的路段近來市府繪製彩色標線，用路人見到粉紅標線為前往1樓載客區行車方向，藍紫標線引導直達2樓下客區，請配合車輛分流規定行駛，以保障行車安全。

    高鐵台中站的站區2樓，警察局裝設AI攝影機執法，民眾送客臨停超過3分鐘就會被拍照舉發。（烏日分局提公）

    高鐵台中站的站區2樓，警察局裝設AI攝影機執法，民眾送客臨停超過3分鐘就會被拍照舉發。（烏日分局提公）

    高鐵台中站的站區1樓接客區，警察局裝設AI攝影機執法，民眾接客臨停超過3分鐘就會被拍照舉發。（記者陳建志攝）

    高鐵台中站的站區1樓接客區，警察局裝設AI攝影機執法，民眾接客臨停超過3分鐘就會被拍照舉發。（記者陳建志攝）

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