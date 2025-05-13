彰市大埔路友善人行道3個月125件汽機車違停 這種違規最多

彰化市大埔路友善人行道，被取締的汽機車違規種類，以車輛停放臨停區時，車輪占據到綠色人行道最多。 （圖由警方提供）

2025/05/13 09:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路友善人行道從2月14日開始取締違停，3個月來共取締125件汽機車違停，經警方觀察，被取締的汽機車違規種類，以車輛停放臨停區時，車輪占據到綠色的人行道區域及臨停區外的白線最多，全部開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

大埔路施作總長1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道（友善人行道），噴上綠漆，機車停車區在人行道外，從2月14日起正式展開取締。彰化警分局統計，經過3個月來執法，共開出汽車100件、機車25件違規停車，合計共125件，全部開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

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經過警方3個多月來嚴正執法，汽、機車違規停車情形已相當少見，顯示違停情況已經趨緩，不過車禍事故發生件數達73件，受傷41人，平均1天約發生1件事故；其中大埔路、埔南街口，2月底才發生單車族撞上停在汽機車停放區的機車，不料本月4日在同一個位置，又發生轎車撞擊停放區的機車，許多網友批評大埔路友善人行道設計問題多，要求改善，不過也有人砲轟汽車駕駛駕照用雞腿換來，跟友善人行道設計毫無關係。

有人認為車禍1天發生1件，幅度是否過大，或質疑大埔路路幅過小，加上劃設人行道後更窄，是造成事故增多的原因，也有人認為汽機車臨時停放區過窄，汽車臨停時車輪很可能就會跨佔到人行道或白線；不過也有民眾認為，只要放慢車速並遵守標線通行，行車安全不是問題。警方則呼籲車輛行經該路段應放慢車速，切勿搶快通行，且將持續取締違停，不會有空窗期。

彰化市大埔路友善人行道汽機車停放臨停區，只要車輪車身占據到綠色人行道就開罰。 （圖由警方提供）

彰化市大埔路友善人行道，機車停放占據到綠色人行道就開罰。 （圖由警方提供）

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