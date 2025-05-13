尋找安全帽奇妙之旅 白沙通梁警方完成不可能任務

澎科大學生安全帽，因諸多巧合上演「失蹤」記。（白沙警分局提供）

2025/05/13 08:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入觀光旺季，亂象就增多，日前就上演白沙通梁熱心員警尋找報失安全帽的一場奇妙之旅，在諸多「巧合」串聯後，原本放在機車座墊安全帽，卻跟著汽車後車廂四處「閒逛」跨海大橋，最後跌落又被好心人放在橋旁圍牆，再被眼尖員警發現，順利交還給失主。

白沙警分局調查指出，1名來自新北的澎科大學生，日前騎乘機車至通梁榕園欣賞美景、享用美食後，發現置於機車上的安全帽不翼而飛，因人地生疏，求救無門，遂打電話向警方救助。

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白沙警分局通梁派出所警員陳正昌獲報後，即前往了解後，即沿當事人所經處所與道路查尋，並於通梁碼頭涼亭遇1老婦人，表示發生時段見一部駛離停車場小客車後方行李箱上，有一頂疑似遺失黑色安全帽。因找尋未果，陳員將大學生帶返所內完成受（處）理遺失案相關事宜，另提供安全帽助其順利返家。

此時警方動作並未停歇，警員陳玉坡、陳正昌不放棄老婦人所提供之線索，透過路口監視器迅速尋獲。原來係他名機車駕駛人為移動機車，為避免損壞報案人安全帽，故先行移置隔壁小客車行李箱上，安全帽就這樣隨著小客車到大橋北端，轉彎上橋後掉落地面，再被好心人撿拾置於大橋拱門西側圍牆上，然後被尋獲，交由當事人確認無誤後領回，結束一場奇妙之旅。

澎湖白沙警分局通梁派出所，協助失主尋回安全帽。（白沙警分局提供）

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