澎湖首查獲越南漁船越界作業 漁業署將派專人處理

漁業署接獲澎湖縣農漁局通報，近日派員抵澎了解越南漁船狀況。（記者劉禹慶攝）

2025/05/13 08:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首傳查獲越南漁船越界捕撈，越南籍漁船編號「BV•93269•TS」船上有11名船員，12日非法入侵我國專屬經濟海域作業，經澎湖漁民通報，澎湖海巡隊派巡防艇前往查緝，連夜帶回馬公隊部扣留安置偵訊，漁業署也將派員抵澎，了解相關處置情形。

根據了解，12日下午2時左右 ，澎湖漁民通報在小門西方30浬外海，越南漁船編號「BV•93269•TS」非法入侵作業，澎湖海巡隊立即派出線上巡邏艇前往查緝，13日凌晨3時將人船扣案押返馬公隊部，交由第七岸巡隊派員監控。

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其實先前澎湖漁民就曾通報，在我國專屬經濟海域，發現7-8艘外籍漁船非法入侵拖網作業，一度以為是中國籍漁船。

由於越南漁船是澎湖首度查獲，澎湖縣政府農漁局依法通報漁業署，漁業署依據中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法規定裁處，近日漁業署會派員抵澎了解情形，根據2016-2019年台灣曾查扣3艘越南漁船，都裁罰百萬元罰金，但若裁定為沒入，後續將撥經費予澎湖縣政府，由澎湖縣政府發包執行銷毀。

以往澎湖海域未曾出現越南漁船越界作業，反而是台灣政府在1977至1988年間於澎湖設立越南難民營，收留了51艘船、2000多名越南海漂難民，提供他們衣物、食物，能在澎湖行動自由，甚至還有職業訓練、零用金，106名嬰兒也呱呱墜地。

澎湖首度查獲越南漁船越界作業，依法帶案扣回澎湖海巡隊馬公隊部。（記者劉禹慶攝）

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