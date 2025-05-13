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    害酒駕騎士追撞慘死 大貨車紅線違停降尾門未警告判刑

    大貨車紅線違停降尾門未設警告，酒駕騎士追撞臟器外露慘死，司機判刑。（情境照）

    大貨車紅線違停降尾門未設警告，酒駕騎士追撞臟器外露慘死，司機判刑。（情境照）

    2025/05/13 06:48

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓男子開營業大貨車，凌晨在新竹市東大路紅線違停且降下電動尾門，卻未設警告設施，導致後方酒駕的機車騎士劉男追撞、臟器外露送醫不治，新竹地院依過失致死罪將張男判刑。

    法官調查，去年5月12日凌晨4時張男開營業用大貨車，沿新竹市東大路2段由東往西方向行駛，行經路側劃設禁止臨時停車紅實線路段時，貿然占用車道停車，並降下電動尾門，且未於車輛後方設置完善警告設施。

    當時劉男違規酒後騎機車疏未注意車前狀況，致撞擊電動尾門，人車倒地右腹部大傷口臟器外露出血等傷害，送醫急救到院前即心跳停止不治。

    法官審酌張男領有適當駕駛執照，亦有相當駕駛經驗，本應遵守道路交通安全規則，以維護自身及其他用路人安全，竟因一時疏忽，占用車道在禁止臨時停車處所停車並降下電動尾門，且未於車輛後方設置完善警示措施，影響他人行車安全，致同向後方駛至的劉男機車撞擊電動尾門而人車倒地，因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對被害人家屬而言，乃不可承受之痛。

    惟念及被告於事故後即主動報案，並停留在現場協助被害人送醫救治，且自始均坦承犯行，於本案更構成自首，且積極與家屬成立和解，犯後態度良好、確有悔意，最後依過失致死罪判刑5月，緩刑2年。

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