高雄連傳酒駕致死車禍 警施鐵腕首日取締26件

高雄強加取締酒駕，出動361名警力，第一天就取締26件酒駕。（警方提供）

2025/05/13 02:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄3天2起酒駕致死傷事故，為遏阻民眾酒後駕車違規僥倖心態，警方再規劃取締酒駕專案，自5月12日至5月14日，連續3天動員全市17個分局，針對全市38個行政區，同步展開取締酒駕大執法，首日動員各分局共361人次警力，單日取締酒後駕車達26件。

市警局自今（12）日晚間23時30分起，全面展開防制違規酒駕，連續3天臨檢，取締首日在火車站站西路機車路檢點，12日深夜23時12分，查獲一名范姓男子（44歲）騎乘機車行經路檢點，經三民一分局警組實施攔檢，發現范男渾身散發酒氣，施以呼氣酒精濃度檢測酒測值達0.28mg/l，當場依違反公共危險罪逮捕，訊後移送高雄地方檢察署偵辦。

請繼續往下閱讀...

高市警方針對各分局轄區酒駕熱點、熱時加強取締，加強夜間至凌晨時段防制工作，並針對易飲酒處所（如酒吧、PUB、夜店、KTV、熱炒店、小吃部、工地等）及周邊道路加強路檢攔查勤務及機動交叉巡查，全力防制酒駕違規行為。

交通警察大隊長黃元民表示，酒後駕車不僅危害自身，也波及無辜市民生命財產安全，對公共安全造成重大危害，警方將秉持「酒駕零容忍」決心，持續且無限期的加強取締酒駕行為，對於酒駕違規者，警方絕對強勢執法，除依法即時移送法辦外，情節嚴重者，也將建議檢察官聲請羈押，以杜絕酒駕行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄強加取締酒駕，出動361名警力，第一天就取締26件酒駕。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法