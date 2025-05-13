地檢署1月公布剴剴案另有2童受虐 北市府拖3個多月才開罰

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照，記者張文川攝）

2025/05/13 06:00

〔記者楊心慧／台北報導〕剴剴受虐案震驚各界，台北地院今天（13日）將宣判；台北地檢署查出案外案，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐2名幼童，今年1月依凌虐等罪起訴，據調查發現，兩名幼童受虐的時間疑似早於剴剴，居托中心雖然曾對劉彩萱3度家訪，卻未查覺異狀；另北檢1月就公布另有幼童受害，離譜的是台北市政府直到4月30日才開罰劉姓保母姊妹60萬元，反應仍慢半拍。

台北市社會局回應，於去年3月間接獲另2童通報案件後，立即啟動調查，經訪視獲報前兩童人身安全無虞；至於是否遭劉姓保母姊妹不當對待，分別於去年5月21日及今年3月25日函請台北地檢署提供起訴書或相關資料，期間多次致電詢問，以便進行後續行政裁處，直至今年4月28日才接獲地檢署回函，並已分別開罰劉姓保母姊妹最重60萬元與公佈姓名。

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北檢於今年1月公布另有2名幼童受害，分別是潘童及蔡童，起訴書揭露，劉彩萱自2023年4月起托育6個月大的潘童，劉若琳同年月經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡童，姊妹倆相互支援、共同托育照顧兩名幼童；至於剴剴則是在2023年9月1日被收托。

劉若琳於2023年9月3日任由其他幼童拉取蔡童掛在脖子上奶嘴的掛繩，反覆用力勒住蔡童脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部各處，劉若琳甚至還以戲謔態度全程錄下；劉彩萱於同年10月29日以布條綑綁蔡童，將蔡童雙手反綁於餐椅背，雙腿綑綁固定在餐椅上的非人道待遇虐待。

北檢於今年1月20日起訴，台北市政府拖到4月30日才開罰劉姓保母姊妹最重60萬元，蔣萬安遭質疑時，稱去年市府已向地檢署要資料，先前資料被扣走，4月28日才拿到起訴書。

台北市議員簡舒培批評，北檢已公布另有孩童受害，案件便無偵查不公開的問題，蔣市府竟還如此慢半拍，且社會局委託居托中心訪視保母，同位訪視員查訪3位孩童，皆有受虐狀況，訪視員卻沒發現，那訪視還有何意義？至凱凱案受虐死亡後的一年多、北檢都公布還有其他孩童受害，社會局還能拖3個月無作為。

簡舒培說，台北市居托中心在2023年9月26日的訪視紀錄中，及保母家中有外籍移工同住，卻未與這名移工訪談，沒想到這名移工就是剴剴案的關鍵證人，甚至在今年4月23日開庭時流淚證稱，劉姓姊妹都給剴剴洗冷水澡，動不動就關在廁所毆打剴剴，因經常聽到剴剴的哭喊聲，忍不住拍下證據，在當下錯失幫助受虐幼童的機會。

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台北市長蔣萬安。（資料照，記者田裕華攝）

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