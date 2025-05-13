修法虐幼童致死處死刑？專家：應從制度、配套面著手

台北市1歲大男童「剴剴」前年底遭惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐慘死，起初姊妹倆堅決否認犯行，但劉彩萱於上個月30日改口，首度承認凌虐。（資料照）

2025/05/13 06:00

〔記者楊心慧／台北報導〕震驚社會的2歲男童剴剴遭保母凌虐致死案今天將宣判；立法院國民黨團提案，針對未滿7歲孩童，凌虐致死者，行為罪大惡極並泯滅人性，最高刑度應參考刑法第328條，對犯強盜罪因而致人於死者，最高可處死刑；但兒虐專家及律師皆認為，應從制度、配套措施面著手，制度預防更重於嚴懲，若等事件發生，判死刑也無視於補。

立法院國民黨團提案修法，未滿7歲的幼童，並無自我保護及反抗之能力，其地位幾乎等同於強盜罪中之「至使不能抗拒」，對幼童凌虐致死者，其行為罪大惡極並泯滅人性，最高刑度應參考刑法第328條，對於犯強盜罪因而致人於死者，最高可處死刑，始符合罪刑相當原則，應對於凌虐幼童致死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑。

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立院國民黨團主張，刑法第286條曾於2019年5月10日修法，針對虐童加重刑責，虐童致死者最重可處無期徒刑，致重傷者處5年至12年有期徒刑，但2020年至2023年，仍有幼童遭受嚴重虐待而亡，顯見刑度輕重仍有所欠缺，去年7月再修正增列第5項，對於未滿7歲之人犯凌虐罪者，加重其刑，不過刑度仍不足。

勵馨基金會執行長王玥好受訪表示，應從制度預防更重於嚴懲，若等事件發生後，就算是判死刑，但遺憾仍已發生，施虐的人在自我控制能力上，通常就是會失控，死刑能達到恫嚇的效果，通常是對有理性的人，他們會擔心受到嚴刑峻法，但失控者就不會想到後果，因此在後端的嚴刑峻法、死刑，未必在前端就可達到所謂的恫嚇效果。

王玥好認為，前端可以篩選不適合從事照護兒童工作的人，就別讓他們從事相關工作，接著還要有確實的定期訪視，在訪視的部分更加強，就能夠在有異狀時及時的察覺到，就是說應該要一層層的從前端開始做起，避免遺憾發生，若等到遺憾發生在判刑，對家長來說已於事無補。

龐波國際法律事務所律師房彥輝受訪表示，應從制度、配套措施面著手，例如加強訪視或輔導、安全宣導等措施，單單僅修正或加重刑度，或重複增訂原本刑法就有可以援用的規定，無助解決根本問題；虐童致死，若從犯罪手段評估，認爲一開始就具備致死犯意，也可直接適用《刑法》殺人罪。

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