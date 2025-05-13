獨家》台中廣三SOGO槍擊案將滿26年！掃射「小小世界鐘」43槍 槍手成謎

2025/05/13 00:11

台中廣三SOGO百貨，孕婦莊嘉慧當年在此遭流彈擊中，不幸成為植物人。（記者許國楨攝）





台中廣三SOGO百貨一樓的知名小小世界鐘，據傳就是當年槍手掃射示警的標的。（記者許國楨攝）

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〔記者許國楨／台中報導〕1999年6月5日，台中廣三SOGO百貨門前槍聲大作，一早剛開門營業的大樓瞬間陷入恐慌，兩名蒙面歹徒持衝鋒槍朝入口處連開43槍，掃射完隨即逃逸。一名正準備偕友逛街的23歲孕婦莊嘉慧遭流彈擊中，重傷昏迷，最終成為植物人，但槍手至今仍未落網。

這起當年震撼全台的重大刑案，被認為與當時廣三集團總裁曾正仁涉及超貸案有關，曾正仁後來因背信罪被判11年，卻棄保潛逃中國。警方一度懷疑是「黑道示警」，懷疑這起精準且冷血的掃射行動，可能與當年被稱為「亞洲十大槍擊要犯」之一陳勇志有關，但陳勇志10多年後落網，始終否認犯下此案。

1997年12月，陳勇志在台中金錢豹酒店與服務人員發生口角後，持槍向酒店櫃檯掃射，致躲在沙發後的曾姓酒店小姐中流彈身亡。同年3月12日，陳於台南路易十三酒店替被毆友人出氣，持槍掃射，造成2死2重傷。同年4月28日，陳於台中普羅酒店帶4名同夥持烏茲衝鋒槍掃射147槍，致酒店陳姓女經理死亡。

經過連續2起的酒店命案之後，陳勇志被道上稱為「酒店殺手」，1999年6月，他為了籌措跑路費用，寄手榴彈給時任立委林進春，勒贖1億元，但未得逞，之後潛逃至中國，逃亡期間仍多次以遙控方式犯下數起恐嚇取財未遂案，最終於2010年在深圳落網，同年12月15日被遣返回台。

警方曾懷疑陳勇志犯下廣三SOGO槍擊案，經調查，1999年6月5日中午11時20分，林進春服務處監視器拍到陳勇志走進服務處的畫面；而當時正是廣三SOGO槍擊案案發時間，故陳有不在場證明，加上彈道比對不符，且他順利通過測謊，檢方無證據證明本案為陳所為，未就廣三SOGO槍擊案將其起訴。

這場掃射到底是誰策劃？誰扣下了43次板機？當年曾參與偵辦的官警，至今幾乎均已退休或待退。一名資深官警說，案發當時曾有一說，因爭奪台中廣三SOGO經營權，各方人馬角力衍生，據傳當時槍手是針對廣三SOGO一樓的知名「小小世界鐘」為掃射目標，意在示警威嚇，卻因急扣板機波及無辜。

而警方當時雖鎖定疑似幕後藏鏡人，也掌握到可能的槍手方向，但總是欠缺臨門一腳，始終找不到可收押定罪的關鍵證據成為懸案，令人遺憾。

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