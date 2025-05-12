為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉吸金22億遭境管！ 三聯集團負責人徐少東驚傳失聯

    三聯集團負責人徐少東（左）和法律顧問兼幹部張永昌（右）因涉嫌吸金分別被判刑，徐少東今天傳出失聯消息，家屬急忙報警尋人。（資料照）

    三聯集團負責人徐少東（左）和法律顧問兼幹部張永昌（右）因涉嫌吸金分別被判刑，徐少東今天傳出失聯消息，家屬急忙報警尋人。（資料照）

    2025/05/12 21:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕三聯集團涉嫌吸金22億元案的負責人，也是中華致公黨副主席徐少東，另涉及違反正副總統選罷法遭起訴，又經橋頭地院裁定延長境管8個月，他不服提起抗告，遭高等法院高雄分院裁定駁回並定讞，今傳出失聯，因身上沒帶手機，家屬昨（11）日緊急報案，警方受理後展開協尋，迄今無下落。

    三聯集團涉嫌吸金22億元案，負責人徐少東和律師顧問張永昌被地院依違反銀行法，分別判刑13年和11年，高等法院高雄分院去年宣判，徐少東從輕改判12年，張則刑度不變。

    據了解，三聯集團負責人徐少東和法律顧問兼幹部張永昌，自2015年9月起至2019年5月止，涉嫌以老鼠會方式，假銷售真吸金，金額高達22億6670萬，犯罪時間長達近4年，被害投資人多達4016餘人。

    此外，徐少東被控涉及中國介入國內大選案，橋頭地檢署依違反總統副總統選罷法案提起公訴，另涉及違反國安法，被法院准予50萬元交保候傳，橋頭地院並裁定自113年11月8日起延長限制出境、出海8月。

    新興分局指出，今年5月11日下午16時許，警方接獲徐姓民眾報案，稱父親將手機留在家中離去，因父親近日心情低落，為避免發生更嚴重意外，徐姓民眾發現父親離家並失聯後，立即向警方報案，經調閱相關監視器影像並查訪關係人，確認徐父於5月9日清晨便離開住處，目前正積極協助家屬尋找。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播