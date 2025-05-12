涉吸金22億遭境管！ 三聯集團負責人徐少東驚傳失聯

三聯集團負責人徐少東（左）和法律顧問兼幹部張永昌（右）因涉嫌吸金分別被判刑，徐少東今天傳出失聯消息，家屬急忙報警尋人。（資料照）

2025/05/12 21:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕三聯集團涉嫌吸金22億元案的負責人，也是中華致公黨副主席徐少東，另涉及違反正副總統選罷法遭起訴，又經橋頭地院裁定延長境管8個月，他不服提起抗告，遭高等法院高雄分院裁定駁回並定讞，今傳出失聯，因身上沒帶手機，家屬昨（11）日緊急報案，警方受理後展開協尋，迄今無下落。

三聯集團涉嫌吸金22億元案，負責人徐少東和律師顧問張永昌被地院依違反銀行法，分別判刑13年和11年，高等法院高雄分院去年宣判，徐少東從輕改判12年，張則刑度不變。

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據了解，三聯集團負責人徐少東和法律顧問兼幹部張永昌，自2015年9月起至2019年5月止，涉嫌以老鼠會方式，假銷售真吸金，金額高達22億6670萬，犯罪時間長達近4年，被害投資人多達4016餘人。

此外，徐少東被控涉及中國介入國內大選案，橋頭地檢署依違反總統副總統選罷法案提起公訴，另涉及違反國安法，被法院准予50萬元交保候傳，橋頭地院並裁定自113年11月8日起延長限制出境、出海8月。

新興分局指出，今年5月11日下午16時許，警方接獲徐姓民眾報案，稱父親將手機留在家中離去，因父親近日心情低落，為避免發生更嚴重意外，徐姓民眾發現父親離家並失聯後，立即向警方報案，經調閱相關監視器影像並查訪關係人，確認徐父於5月9日清晨便離開住處，目前正積極協助家屬尋找。

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