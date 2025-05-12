為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄3天2起酒駕致死案惹眾怒 全市17警分局今夜熱區取締酒駕

    高雄3天2起酒駕致死案惹眾怒，全市17警分局今夜熱區取締酒駕。（資料照）

    高雄3天2起酒駕致死案惹眾怒，全市17警分局今夜熱區取締酒駕。（資料照）

    2025/05/12 21:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄3天2起酒駕致死傷事故，市長陳其邁要求以最嚴厲刑責偵辦，市警局自今（12）日晚間23時30分起，全面展開防制違規酒駕，連續3天的臨檢，17個分局同步取締攔檢，針對全市38個行政區強化取締酒駕大執法，動員各分局共361人次警力，由各分局針對轄區酒駕熱點、熱時加強取締。

    交通大隊指出，今（114）年1月迄今，高市執行酒駕取締勤務已編排1250班次，動員2555名警力，並針對625處場所執行路檢盤查，相較去年同期強度均有增強，同時到過505處易飲酒場所宣導業者，要求應善盡社會責任，提供代叫計程車及代駕服務，並提醒在場客人不可酒後駕車。

    不料，近日還是發生2起酒駕死亡車禍，一起發生在5月12日0時18分，回洪酒駕保時捷休旅車，在鼓山區大順一路和龍德路交叉路口，撞飛騎機車的67歲婦人，最後送醫仍告不治。

    另一起於5月10日凌晨，地點發生在三民區同盟三路，營造公司的36歲鄭姓工地主任酒後開車，行經高雄市三民區同盟三路時，跨越雙黃線逆向撞上迎面而來的3輛機車，釀成1死4傷慘劇，打完工剛下班的19歲李姓高職生被撞慘死，後戴女友腦部重創命危，另2名騎士與1名女乘客輕傷。

    高市警方統計全市近3年酒駕交通事故案件，死亡人數自111年死亡25人，逐年下降至113年死亡9人，減少16人，下降幅度達64%，面對近日連續發生2 件酒駕致死案，警察局長林炎田強調酒駕零容忍，將持續、無限期的加強取締酒後駕車行為。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播