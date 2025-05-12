高雄3天2起酒駕致死案惹眾怒，全市17警分局今夜熱區取締酒駕。（資料照）

2025/05/12 21:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄3天2起酒駕致死傷事故，市長陳其邁要求以最嚴厲刑責偵辦，市警局自今（12）日晚間23時30分起，全面展開防制違規酒駕，連續3天的臨檢，17個分局同步取締攔檢，針對全市38個行政區強化取締酒駕大執法，動員各分局共361人次警力，由各分局針對轄區酒駕熱點、熱時加強取締。

交通大隊指出，今（114）年1月迄今，高市執行酒駕取締勤務已編排1250班次，動員2555名警力，並針對625處場所執行路檢盤查，相較去年同期強度均有增強，同時到過505處易飲酒場所宣導業者，要求應善盡社會責任，提供代叫計程車及代駕服務，並提醒在場客人不可酒後駕車。

請繼續往下閱讀...

不料，近日還是發生2起酒駕死亡車禍，一起發生在5月12日0時18分，回洪酒駕保時捷休旅車，在鼓山區大順一路和龍德路交叉路口，撞飛騎機車的67歲婦人，最後送醫仍告不治。

另一起於5月10日凌晨，地點發生在三民區同盟三路，營造公司的36歲鄭姓工地主任酒後開車，行經高雄市三民區同盟三路時，跨越雙黃線逆向撞上迎面而來的3輛機車，釀成1死4傷慘劇，打完工剛下班的19歲李姓高職生被撞慘死，後戴女友腦部重創命危，另2名騎士與1名女乘客輕傷。

高市警方統計全市近3年酒駕交通事故案件，死亡人數自111年死亡25人，逐年下降至113年死亡9人，減少16人，下降幅度達64%，面對近日連續發生2 件酒駕致死案，警察局長林炎田強調酒駕零容忍，將持續、無限期的加強取締酒後駕車行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法