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    首頁　>　社會

    撞死孕婦1屍2命 願賠80萬遭拒判囚

    劉姓板模工駕駛小貨車，涉嫌違規撞死孕婦，被高雄高分院判囚。（記者鮑建信攝）

    劉姓板模工駕駛小貨車，涉嫌違規撞死孕婦，被高雄高分院判囚。（記者鮑建信攝）

    2025/05/12 21:16

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東劉姓板模工駕駛小貨車，因疏於注意路況，涉嫌撞死詹姓孕婦釀一屍兩命，被依過失致死罪判刑8月，檢方認為他未道歉、和解，要求從重改判，高等法院高雄分院認為詹女本身也有過失，維持原審刑度。

    警方調查，2023年3月27日上午，被告劉駕駛自用小貨車，沿屏東市中柳路由西往東方向行駛，行經復興南路無號誌交岔路口時，涉嫌未減速慢行，撞及未依規定停車再開詹姓女騎士，由於她懷孕，因而造成一屍兩命。

    屏東地檢署依過失致死罪嫌，將劉男提起公訴後，並被地院判處有期徒刑8月。

    他不服指出，僅因一時過失犯罪，犯後自首犯罪，亦非肇事主因，惡性尚非重大，犯罪情狀顯可憫恕，要求從輕改判，予以宣告緩刑。

    檢方則上訴說，劉男肇事造成詹女懷孕近臨盆前死亡，迄今未道歉，也未賠償被害人家屬，犯後態度不佳，原審量刑過輕，似未能符合人民法感情等語。

    高雄高分院調查，地院審理時，劉男雖一度表示願意先賠償80萬元，然此條件終未獲被害人家屬接受，且與其等請求賠償金額有一定差距，並審酌詹女本身也有過失，判決兩造均駁回，仍可上訴。

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