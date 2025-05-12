AI救災器材助陣 高危災難現場1指搖控搞定

高市南區焚化廠火警，救災機器人搖控深入火場射水救援。（記者蔡清華翻攝）

2025/05/12 21:51

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市近年來台積電等半導體科技大廠進駐，以及多場數萬人聚集的大型活動，災害救援樣態和過往大不同，高市消防局近5年來大量引進消防機器人、無人機等AI科技救災器材設備，大幅提升救災效能，讓市民更有保障。

近來包括屏東明揚工廠大火、高雄塑美貝公司儲槽火災、及高市南區焚化廠等重大火警，不但災害損失慘重，救災難度提高，更造成救災人員的安全構成威脅，無人、自動化、高效率的科技救災設備日益迫切。

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高市消防局表示，目前高雄市配置遙控無人機40台、多功能消防救災機器人13台，可利用「上帝的視角」，針對觀光飯店高樓層災害救援、紅外線密閉空間偵蒐，災害現場影像回傳，同時靈活調度救災機器人投入災害現場，更能深入消防員無法到達的救災死角，完成射水、救援等任務。

消防局還購入1部7噸半資訊整合平台指揮車，可結合多媒體科技，各項資通訊整合，以及無人機即時傳輸畫面，供指揮官做正確決策判斷。

此外，因應高雄市依高山面大海的地域特性，遙控動力救生圈、及山難搜救定位及軌跡傳輸設備 （Garmin Inreach）也不可或缺。

隨著電動汽車市佔比率越來越高，若發生事故碰撞容易造成底盤鋰電池產生熱失控起火，因應此類型事故搶救的特殊性，特別添購滅火毯、底盤瞄子、滅火系統組穿刺瞄子、緊急電源插頭等。

消防局長王志平日前率隊前往竹科、南科等科技園區觀摩科技大廠消防管理，並召開多場消防救災研討會，邀集消防人員、學術單位及轄內高風險化學工廠業者共同參與，不斷應用各項高科技消防救災器材，加速提升整體救災效能。

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