誘殺18歲女友藏雙刀預謀「同歸於盡」？ 鉛球冠軍壯男轉普通病房

詹男以歸還寵物鼠為由，誘騙詹女碰面求復合未果，衍生命案。（民眾提供）

2025/05/12 20:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區上週六驚傳駭人情殺案，24歲詹姓男子想與18歲高三前女友復合，設局以「歸還寵物鼠」為由將對方誘至租屋處附近，復合遭拒後持預藏雙刀狠刺女方胸背，導致其當場死亡，犯案後再持刀自殘，疑企圖同歸於盡，而詹男經手術後今天已拔管轉往普通病房，警方預計將於傷況穩定後偵訊，釐清案情。

據了解，24歲詹男為中部某科技大學畢業生，曾是校內鉛球比賽冠軍，體型壯碩，與桃園市詹姓女高中生網路交友認識交往約3年，但因詹男以打零工為生，無固定職業，女方認為沒有未來，雙方於3、4月間分手，但詹男始終無法接受，10日下午以歸還寵物鼠為由，約詹女至其南屯區忠勇路住處樓下見面。

請繼續往下閱讀...

詹女當天由一名就讀大學的彭姓學長陪同駕車南下，詹女獨自下車見面時，詹男先將寵物鼠籠掛在其頸部，短短不到一分鐘內即因復合遭拒情緒失控，持預藏水果刀及折疊刀中的水果刀連刺其胸、背兩處致命傷，犯案後再以折疊刀自刺胸部4、5刀，雙雙倒地。

詹女當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，檢方已於昨日完成初步相驗，詹女母親與舅舅在場協助，檢察官表示，致命傷詳細情況需待解剖釐清，而詹女在校成績優異，為儀隊副社長，已錄取大學，原預計下月畢業，其母於遺體移往殯儀館途中哭喊「妳要跟好」，現場令人鼻酸。

至於詹男傷重住進加護病房並插管急救，今日已拔管轉入普通病房，仍語無倫次、神智不清，尚不具備完整應訊能力，警方表示，將視其恢復狀況安排警詢，釐清犯案動機，此案將依《殺人罪》方向偵辦，後續將依調查進展釐清是否涉及預謀犯案及更多細節。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法