空官夫妻檔涉共諜案 更審共判104年均上訴

孫姓夫妻檔軍官被控共諜案，不服高雄高分院更審判決，向最高法院提起上訴。（記者鮑建信攝）

2025/05/12 20:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅夫婦涉嫌共諜案，業經高等法院高雄分院更審分別判處57年和47年徒刑，但未併執行刑，2人均不服判決，已向最高法院提起上訴。

據了解，2013年2月間，早年被中共吸收空軍退役上校軍官劉聖恕（判刑20年定讞），找上尚未退役中校孫緯和劉芸雅少校夫婦。

請繼續往下閱讀...

孫男因沉迷職棒簽賭負債被吸收後，在2021年1月間，假借致贈年節禮品予舊識長官的名義，進入松山指揮部重要軍事管制區域，涉嫌夾帶手機進入，拍攝軍事機密交付對岸。

劉婦後來也加入共諜組織，並在2022年度「漢光演習」擔任保密安全管制中心的安全督導官時，涉嫌刺蒐演訓機密資訊後，輾轉交付中共情工。

2023年底，高雄高分院審分別併處孫和劉女執行刑19年半和20年半，案經上訴最高法院，其中違反國安法部分定讞並入監服刑，另涉國家機密保護法，則被撤銷發回重審。

今年4月間，高雄高分院更1審認定孫男觸犯4罪，分處徒刑14年、13年、14年和6年﹔劉女同樣4罪，分處16年、17年、16年和8年，均未併執行刑，但2人均不服判決，已提起上訴，由最高法院審理﹔檢方則未上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法