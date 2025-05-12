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    首頁　>　社會

    疑與負責人糾紛 越南女子按摩館縱火70％燒傷命危

    苗栗縣頭份市民族路一間按摩養生館，今（12）日下午發生火警，造成1名越南籍52歲阮姓女子全身70%燒傷，就醫插管命危。（圖由警方提供）

    苗栗縣頭份市民族路一間按摩養生館，今（12）日下午發生火警，造成1名越南籍52歲阮姓女子全身70%燒傷，就醫插管命危。（圖由警方提供）

    2025/05/12 19:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民族路一間按摩養生館，今（12）日下午發生火警，造成1名越南籍52歲阮姓女子全身70%燒傷，就醫插管命危。經警方初步調查，阮女疑與該養生館負責人有糾紛，下午到養生館縱火，詳細原因仍有待警方與消防局火調科調查釐清中。

    苗栗縣政府消防局今天下午2點獲報，指頭份市民族路一家按摩養生館發生火警，派遣第三大隊、頭份分隊、竹南分隊人車前往灌救。消防人車到達現場，養生館竄出濃煙及火舌，經確認館內無人受困後，出水滅火。

    消防人員將火勢撲滅後，調查一樓燃燒面積約40平方公尺、二樓燃燒面積約60平方公尺，左、右及後方建物也分別遭火勢波及燒穿屋頂及煙燻情形。警、消於現場詢問，有1人遭燒傷，於警、消人員到場前已被送前往為恭醫院就醫。

    經警方後續訪查，得知遭燒傷者為阮女，曾為該間養生館員工，阮女與養生館負責人有糾紛，今天下午阮女把機車由養生館後門牽入後方廚房，將油箱蓋打開並將機車放倒，並叫當時在店內的養生館員工越南籍黎姓女子離開，隨即點火，引發火警，阮女因此被燒傷。

    經警方初步調查，阮女疑與該養生館負責人有糾紛，下午到養生館縱火，詳細原因仍有待警方與消防局火調科調查釐清中。 （圖由警方提供）

    經警方初步調查，阮女疑與該養生館負責人有糾紛，下午到養生館縱火，詳細原因仍有待警方與消防局火調科調查釐清中。 （圖由警方提供）

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