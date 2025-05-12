驚險瞬間曝光！苗62線巨石崩落砸車傷人 晚間7點到明早7點封路禁行

巨石崩落，白色休旅車被砸毀。（圖由民眾提供）

2025/05/12 18:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗62線2.1公里處大湖鄉富興村路段，今（12）日中午發生山壁巨石崩落意外，分別砸中1輛轎車及1輛休旅車，其中休旅車乘客1人受傷送醫，無生命危險；縣府交通工務處已派廠商清出單線車道，但因巨石排除不易，今晚7點到明天早上7點封閉禁止通行。因該路段是易落石路段，縣府交通工務處裝設有監測系統，也拍下山壁巨石崩落的驚險瞬間。

交通工務處表示，苗62線邊坡受到近兩日豪雨影響，使該處地質鬆動岩塊裂解崩落，造成苗62線2.1K路段邊坡落石坍方，落石坍方發生時有2輛車輛行經該處受到落石波及，造成1名乘客受傷。

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交工處表示，因苗62線2.1K處上邊坡仍屬於不穩定狀態，坡面上散布零星危石，隨時有可能再次發生落石坍方情形，縣府已於今天調派機具先行處理路上大型落石塊，但考量上方坡面危石較多且夜間視線不良，為維護用路人通行安全，苗62線於今晚7點至明天上午7點封路，明日再行調派機具進行該處坡面刷坡清理搶通作業，請民眾依交通管制改道行駛。

縣府交通工務處已派廠商清出單線車道，但因巨石排除不易，今晚7點到明天早上7點封閉禁止通行。（圖由縣府提供）

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