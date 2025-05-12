5/12 今彩539頭獎1注獎落新北 威力彩頭獎下期上看5.7億！

第114000116期今彩539開出1注，第114000038期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/05/12 22:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晚開獎的第114000116期今彩539共開出1注，每注可得800萬元，由新北市汐止區林森街23號（1樓）「真多錢彩券行」開出。第114000038期威力彩頭獎則摃龜。

第114000038期威力彩中獎號碼為「第一區：02、08、26、34、35、38。第二區：04」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共12注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共394注中獎，每注可得4000元；陸獎共2986注中獎，每注可得800元；柒獎共5127注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬9458注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬340注中獎，每注可得100元；普獎共6萬9586注中獎，每注可得100元。

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第114000116期今彩539中獎號碼為「08、10、26、27、38」。頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共284注中獎，每注可得2萬元；參獎共9034注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬9238注中獎，每注可得50元。

第114000116期39樂合彩中獎號碼為「08、10、26、27、38」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共345注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3086注中獎，每注可得1125元。

第114000116期3星彩中獎號碼為「928」。壹獎共117注中獎，每注可得5000元。

第114000116期4星彩中獎號碼為「3841」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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