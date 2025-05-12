難忘豬腳美味！花蓮不老騎士衝萬巒 自摔才被發現長征200公里

何翁（紅外套）騎了逾200公里，就從到萬巒買豬腳。（警方提供）

2025/05/12 18:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕居住在花蓮富里鄉的1名87歲老翁，他多年來難忘萬巒特產豬腳的美味，清晨5點起床後騎上機車出發，欲到屏東萬巒買豬腳，不料下午3時在途中自摔，經警方救援後，才發現這段翻越中央山脈「200公里長征」的驚天行程。

警方指出，新園分駐所所長蔡曜陽、警員高煜程於4月某日的下午3時許獲報，指有老翁騎機車在仙吉路段摔車，警方趕赴現場，發現傷者是87歲的何姓老翁，在調查居住地時，竟發現他來自花蓮縣富里鄉，當天從花蓮縣騎機車至屏東縣，長時間騎乘下，體力已經透支，因此不慎自摔，後續救護車到場，何翁雖然滿身擦傷，但卻婉拒到醫院治療，警方只好先帶他回所休息，並聯繫家屬說明情況。

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據悉，何男年輕時曾嘗過萬巒豬腳的美味，在年老後是難忘美味，加上曾經有參加過「不老騎士」環島行程，認為對路線尚熟，因此在無預警下當天早上5點半起床後即出發，獨自騎乘白牌機車從住家騎到屏東縣萬巒鄉買豬腳。

從google map量測公路距離，若是由花蓮往南經台東由南迴公路進入屏東再到萬巒的距離約203公里，騎乘機車要近4個小時，何翁約在中午時許終於來到他味蕾中魂牽夢繫之地，並也順利買了大包豬腳，疑似就是要在今年閏六月，先幫出嫁女兒完成買豬腳送父母的習俗，隨後返程。

未料，何翁在行經新園仙吉路段時，疑似體力消耗過頭，一時不慎摔車，民眾通報警方，警方到場救援，這才讓這場200多公里的長征曝了光；警方說，何翁之女與外孫獲報後，也開車到屏東載何翁回家，對何翁獨自騎至屏東縣的行程深感驚訝，家屬對警方即時協助之舉，表示感激及謝意，隔日再將機車運回花蓮。

警方指出，從萬巒出發卻在差不多同緯度卻更為西邊的新園出現，不論是走南迴公路或南橫山路，都屬於繞路，顯然在長途跋涉及長時間消耗體力下已失去方向感，呼籲民眾外出時應注意自身體況，若自覺不舒服應找適當處所休息，當然，老翁是為豬腳而來，在護送返當下也緊盯著何翁把冰在派出所冰箱的豬腳取出並攜上車回家與家人共享。

何翁（紅外套）騎了逾200公里，就從到萬巒買豬腳。（警方提供）

何翁（紅外套）騎了逾200公里，就從到萬巒買豬腳。（警方提供）

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