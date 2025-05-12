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    交友軟體認識網友介紹投資 基隆婦一頭熱險被騙140萬

    警方到場對沈婦（右）勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場對沈婦（右）勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/12 17:50

    〔記者王冠仁／台北報導〕41歲沈姓婦人透過交友軟體認識一名網友，沒想到對方居然是詐騙集團成員，還推薦她投資虛擬貨幣。她信以為真，今天早上跑到住家附近的銀行想要臨櫃提領140萬元，還「騙」行員領錢是出國旅費，但行員察覺有異通報警方，警方這才阻止她落入詐騙陷阱。

    基隆市警局第一分局忠二路派出所，在今天早上10時許接獲報案，報案的銀行行員聲稱，有民眾要提領大筆現金，疑似遭遇詐騙。

    警員林雅農、李勁緯獲報後趕赴現場，這才發現沈姓婦人今天到銀行領140萬元，她聲稱於交友軟體上與網友相識，網友介紹她投資虛擬貨幣，並提供某交易所APP供她下載使用。

    沈婦領錢前謹記對方所說，不要告訴行員真實用途，避免領錢受阻，她於是領錢時謊稱是要用來當作出國旅費與日常開銷。

    警方發現沈婦落入詐騙集團的假投資陷阱，立刻對她勸說，並拿出過往新聞案例給她看，她這才發現上當。

    警方呼籲，現今網路詐騙手法層出不窮，民眾常因一時貪念而掉入詐騙陷阱，呼籲民眾務必謹慎，如遇有疑似詐騙情事請撥打165反詐騙或110報案專線，警方將不時更新公布詐騙之手法與相關宣導資訊，以期持續發揮阻詐效果。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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