姊妹先後遭母同居男友父子檔性侵 男遭判刑4年
台東曾姓男子於10年前，拉同居女友的12歲女兒進房間強行搓揉胸部得逞。數年後，她鼓起勇氣提告，台東地方法院強制猥褻罪對他判刑4年。此案攻防過程中也揭出她的姊姊也曾遭曾男兒子性侵。（資料照）
〔記者黃明堂／台東報導〕台東曾姓男子於10年前，拉同居女友的12歲女兒進房間，對她說「我教你怎麼讓胸部長大」，強行搓揉胸部得逞。數年後，她鼓起勇氣提告，台東地方法院強制猥褻罪對他判刑4年。此案攻防過程中也揭出她的姊姊也曾遭曾男兒子性侵。
判決書指出，曾男明知受害人為12歲女子，且為同居人女兒，竟為滿足一己私慾，將她作為發洩性慾之對象，造成她事隔多年仍有惡夢、驚醒、害怕之反應。
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受害人的母親供稱，曾與曾男交往，並在台東同處居住，女兒偶而才過來住，她之前都不知道女兒被猥褻之事，數年前女兒才說出來，講的時候很激動，一直哭；受害女子的男友供稱，雙方交往之初，她很排斥性事，甚至做惡夢，經他追問，她才道出童年遭侵犯往事。
法院審理過程中，受害女說遲遲未說出的原因之一，是怕姊姊回想起被曾男的兒子性侵之事；曾男坦承其兒子確實曾與她的姊姊發生關係，曾男兒子在法庭內也都坦承此事，她的姊姊也說有過這段經歷。
曾男在庭訊中為脫罪，指述在兒子與被害人的姊姊發生關係之事後，被害人就未再來過他家，所以不可能發生他將她拉進房間揉胸的這種事。
雖然性侵距告發已時隔多年，但法官根據醫院心理鑑定及相關證人證詞，認定曾男強制猥褻罪成立。