全國十大傑出救護技術員 桃園龍潭消防正妹尤詩妤獲殊榮

桃園市消防局龍潭消防分隊高級救護技術員尤詩妤，當選全國十大傑出救護技術員。（尤詩妤提供）

2025/05/12 17:31

〔記者李容萍／桃園報導〕2025年「十大傑出救護技術員」名單出爐！目前任職桃園市消防局龍潭分隊的尤詩妤，在與來自全國消防局推薦的優秀救護同仁激烈角逐中以亮眼表現脫穎而出；十大傑出救護技術員獎項是由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連辦逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」前年底曾曬出2024年非官方消防猛男月曆照，仔細一瞧，其中唯一穿著比基尼、大秀性感馬甲線的正妹，被12名消防猛男圍繞，顯得萬綠叢中一點紅，而這名消防正妹正是在消防界中有「龍潭女神」稱號的尤詩妤。

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消防局長龔永信表示，尤詩妤2016年從警察專科學校消防安全科系畢業，取得高級救護技術員訓練合格後，在桃消第一線服務近9年期間，積極運用所學幫助患者在黃金時間內獲得急救，提升存活機率，包括執行到院前心肺功能停止案件時，給予氣管內管插管與急救藥物，成功使用患者恢復自主循環、對於急性心肌梗塞患者執行12導程心電圖及給予藥物，落實與醫院交接，有效縮短接受進階治療時間及為過敏性休克患者及時施打腎上腺素等。

尤詩妤更是國內外救護競賽的常勝軍，2022年曾出賽馬來西亞第四屆院前救護錦標賽一舉奪冠，在全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽亦獲CPR組及機械CPR組冠軍殊榮，並將最新的救護技術導入分隊，強化高品質CPR、AED操作、院前12導程心電圖判讀及復甦後照護等關鍵技能，使同分隊同仁面對緊急傷病患時處置更為標準化與精確，在執勤時回饋給每一位患者。

對於獲得此殊榮，尤詩妤謙虛表示，這是身為救護人員最大的肯定，目前單身的她平時養成健身習慣。至於擇偶條件，她強調自己個性像難搞的貓，再加上是工作狂，希望未來的另一半能多給她一點專屬的空間。

尤詩妤參與2024年非官方消防猛男月曆照的拍攝。（資料照，尤詩妤提供）

尤詩妤（中）參與2024年非官方消防猛男月曆照的拍攝。（資料照，尤詩妤提供）

尤詩妤（中）參與2024年非官方消防猛男月曆照的拍攝。（資料照，尤詩妤提供）

桃園市消防局龍潭消防分隊高級救護技術員尤詩妤，當選全國十大傑出救護技術員。（尤詩妤提供）

桃園市消防局龍潭消防分隊高級救護技術員尤詩妤，當選全國十大傑出救護技術員。（尤詩妤提供）

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