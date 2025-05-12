未繫安全帶又帶酒氣！心虛男遇攔檢拒停 國道自撞火燒車

周男未繫安全帶又有酒氣，遭警方攔檢拒停，逃逸到國道3號竹崎交流道下自撞，引發火燒車。（嘉義縣消防局提供）

2025/05/12 16:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名25歲周姓男子今天清晨6點多，駕車行經國道3號南向梅山交流道，因未繫安全帶還散發酒氣心虛，遇到警方路檢拒停，往前行駛逃逸，警方駕車在後追趕，只見周男行駛到竹崎交流道，自撞電杆，還引發火燒車，所幸男子傷勢無礙。

警方表示，因男子不停制止，拒絕停車接受稽查，警方依違反道路交通管理處罰條例，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，吊扣駕照6個月；未繫安全帶部分，將依規定處3千元以上6千元以下罰鍰。

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國道公路警察局第8公路警察大隊調查，今天清晨6點多，規劃國道3號南向梅山交流道入口匝道取締未依規定係安全帶專案勤務，發現周男未繫安全帶還散發酒氣，準備攔停該車，不料周男拒絕停車，往前行駛逃逸，員警立即駕車追趕，只見周男駕車逃到竹崎交流道，不明原因失控，撞上電杆，3分鐘後車輛起火燃燒。

警消趕抵現場，協助周男自駕駛座脫困，周男意識清楚，肢體外傷，拒絕送醫。

國道警方通報嘉義縣警察局民雄分局員警到場酒測，周男有酒精反應，不過未達肇事移送公共危險標準，後續由民雄分局依交通事故規定辦理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

周男拒警方攔檢，駕車逃逸到國道3號竹崎交流道下自撞車禍，還引發火燒車。（嘉義縣消防局提供）

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