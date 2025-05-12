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    躲高雄捷運廁所4小時 半夜出來偷走5支iPhone逃逸

    前鎮分局表示已經鎖定手機竊嫌。（記者洪臣宏攝）

    前鎮分局表示已經鎖定手機竊嫌。（記者洪臣宏攝）

    2025/05/12 16:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄捷運三多站11日凌晨發生離譜竊案，一名男性竊賊躲在捷運站維修廁所將近4小時，規避保全人員巡視，趁站內沒人時，潛入手機店偷走5支iPhone手機，自行打開鐵捲門逃逸，警方已鎖定涉嫌人查緝。

    店家在網路社群張貼遭竊手機序號，呼籲同業不要收購贓物，若發現立即報警，不要讓其他店家繼續受害。

    高雄捷運表示，捷運末班車後關站前保全人員會進行全站巡視，以防止有心人士逗留，及避免酒醉或身體不適旅客，滯留於站內而無法獲得協助。

    高捷指出，該名竊賊於10日夜間11時左右，刻意躲藏於廁所內，保全巡視廁所之際，他攀爬藏身於一個由外面反鎖維修中的廁所單間，因此未被發現，而於凌晨2時50分下手偷竊，觸發手機店的遠端監控畫面，並由店家報警。

    警方趕至現場時與站務人員一同搜尋站內，但竊賊得手後從站內開啟出入口鐵捲門逃逸。高捷表示，未來夜間巡查時，針對可能遭蓄意藏身的空間會加強巡查，以避免有心人士蓄意逗留，進行不法情事。

    前鎮分局表示，報案人於5月11日3時許發現其所經營的手機買賣及維修店內，有5支手機遭竊（價值新台幣6萬2100元），經調閱監視器發現，一名頭戴黑色帽子男子打開手機店拉門，徒手竊取店內手機後離去，正追緝涉嫌人到案。

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