北市信義區網紅餐廳2正妹吃飯遭背後偷拍 追出去攔人刪照

男店員向警方說明事發經過。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/12 16:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區松壽路網紅餐廳「Fake Sober」傳出偷拍案，兩名翁姓、陳姓年輕正妹昨天下午在店內用餐拍照時，年約50歲的曾姓男子靠近她們並在身後偷拍，店家發現後提醒兩女，後追出去協助兩女要曾男刪除照片，警方獲報到場，由於照片已刪除，後續檢視手機及雲端，也無發現異狀，警方現場告知相關權益後讓雙方離去。

事後翁、陳兩女心有不甘，昨晚前往三張犁派出所，對涉嫌偷拍的曾男提出性騷擾申訴及告訴，警方依性平流程規定受理，製作筆錄後依涉犯性騷擾防治法將曾男函送偵辦。

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「一天要有多少荒謬的事被我遇到？」事後翁女也在Threads上發文還原過程，表示當時在fakesober被偷拍，還好有女店員來提醒，看到嫌犯要走的時候，一氣之下上前去找他對峙，男店員就出來關心他們，並幫忙叫警察，「前面都有證據了還死不承認，真的有事」，也謝謝店員為撫平她們的情緒，還請喝飲料。

信義分局指出，下午4時許接獲勤指中心轉報，稱有民眾疑似遭偷拍，警方到場，經了解為報案人翁女與其友人陳女用餐拍照時，見曾男於後方持手機朝向她們拍攝，遂請求店家協助。惟曾男於警方到場前已配合店家要求已將相簿內之照片刪除。

後續經詢問店家與報案人，皆表示曾男僅拍兩女背後影像，警方現場經曾男同意，檢視其手機相簿與雲端硬碟皆無有發現報案人之影像；目前依性騷擾防治法受理偵辦中。

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