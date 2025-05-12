鐵板燒老闆佯稱台積電包商 騙人投資上千萬

柯男佯稱自己是台積電下游包商，騙得1000多萬元，被判刑。（資料照）

2025/05/12 16:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕扛出台積電，竟然可以騙到1000萬元！彰化縣經營鐵板燒的柯男，對外宣稱自己是台積電的下游包商，遇到家有閒錢又想要投資賺錢的張男。柯男向張秀出偽造的台積電管路工程採購書，聲稱工期3、4個月就可賺2000萬元，張男信以為真，開心入伙，先後匯了1051萬8500元到柯的帳戶。直到朋友示警，張男才驚覺受騙，趕緊報案。該案經彰化地院審理，柯男被依詐欺取財罪、恐嚇取財罪被判4月、3年6月。

判決書表示，經營鐵板燒的柯男先設立一間科技公司，佯稱是台積電公司之下游工程包商，以承攬台積電工程可獲取鉅額利益為詐術，誘使他人投入資金，惟實際並未參與台積電公司工程之施作。經營洗車場的張男到柯的鐵板燒店用餐，多次聊天下來，柯得知張男家裡頗為富有，在一次用餐時，張男問柯「有無投資的機會」，柯回答「如果有，我會通知你！」不久，柯LINE張「有賺錢的機會，快過來我家」，柯拿出偽造的台積電下游包商工程發包訂購單給張看。

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判決書指出，柯邀張入股投資，聲稱3、4月就能賺2000萬元，張表達加入之意，柯便派手下以暴力、恐嚇的手段，要張男交出投資款項，張從2023年5月2日至6月12日共分14次，匯1051萬8500元到柯的帳戶。張經人指點，才知自己受騙上當，到警局報案，報案後，柯男僅還76萬元。

審理法官表示，被告柯男與友人李男一搭一唱，分工扮演黑臉、白臉，先以不實投資訊息引領告訴人張男入彀，再以黑道口吻接續連哄帶騙兼行恐嚇施壓，逼使告訴人張男付出高達1051萬8500元之款項，犯罪情節惡劣。惟猶不知滿足，食髓知味，軟土深掘，行徑實與時下之詐欺集團無異，且均自始否認犯行，犯後態度不佳，又迄今僅返還告訴人張男76萬元，顯無誠意，不知自省。因此依詐欺取財罪、恐嚇取財罪判柯男4月、3年6月徒刑，李男2年6月徒刑。

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