北市吳興街婦人遭刺殺案 檢懷疑丈夫隔海遙控發布通緝

住在台北市吳興街的張姓婦人，去年被發現在住處遭人亂刀砍殺死亡。（資料照）

2025/05/12 15:35

〔記者王定傳／台北報導〕住在台北市吳興街的張姓婦人，去年5月被發現在住處遭棉被覆蓋臥床，但背部遭人亂刀砍殺死亡，檢警懷疑是涉詐欺案遭通緝逃逸的陳姓丈夫，隔海遙控田姓男子潛入住宅行兇，田男也在犯案後立即變裝逃往中國，台北地檢署今日偵結，對陳男與田男發布通緝。

命案現場是一處老舊公寓3樓，去年5月初發出惡臭且無人應門，鄰居報案後，5月3日警、消破門發現，張女死亡多日，遺體已腐爛。警方勘驗現場，門窗均反鎖，此一密室殺人犯行應是熟人所為，查出張女和其丈夫都有詐欺前科。

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警方進一步調查，陳男夫妻育有一子，孩子交給親友照顧，陳男擔任「水房」總務，負責與車手聯繫及轉匯贓款，平日有一名「親信」陪同在旁；北市警方前年破獲該詐團，陳雖落網，但後來獲交保，並於去年元月潛逃中國。

全案一度傳出是詐團買凶殺人命案，但檢警清查曾聽命張女從事取款車手的林男等4名男女涉案情節，發現林男等人久未與張女連繫。

但專案小組調閱監視畫面，發現一名與陳男關係密切的田姓男子，曾在案發時進出張女住處，且隨後就變裝搭車到桃園機場，臨櫃購買機票飛往中國，警方持續訪查張女親友，得知張女生前與陳姓丈夫時常發生爭執，夫妻感情不睦，懷疑是陳男教唆田男行兇。

檢察官今日原本被列為殺人案被告的林姓男子等4人，處分不起訴，並依涉殺人罪嫌對陳男與田男發布通緝。

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