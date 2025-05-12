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    大樓租屋被撬窗慘失近70萬 她怨2個月無下文 平鎮警：掌握身分追緝2嫌

    桃園平鎮吳姓女租客遭竊賊偷竊近70萬元，平鎮警分局今表示，已經擴大調閱周邊監視器，並掌握2名涉案男子身分。（警方提供）

    桃園平鎮吳姓女租客遭竊賊偷竊近70萬元，平鎮警分局今表示，已經擴大調閱周邊監視器，並掌握2名涉案男子身分。（警方提供）

    2025/05/12 15:19

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區1名吳姓女子位於電梯大樓6樓的租屋處月前驚傳遭竊，2名小偷深夜一前一後闖入大樓大門，撬開6樓窗戶後潛入屋內，搬走租屋處的現金、金手鐲和精品首飾等近70萬元財物後，再一前一後步出大門，吳女今日在社群平台PO文質疑平鎮治安不知道怎麼了？她租屋是大樓社區、有管理室，管理員晚上沒上班，2小偷盜竊她財物一空，快兩個月了沒有下文。

    對此，平鎮警分局說明，宋屋派出所3月17日受理吳女租屋竊案後，積極擴大調閱社區、路口監視器，查出距離該租屋處300公尺巷弄，發現2名竊嫌行蹤，警方循線查出同為48歲的2人竊嫌身分，其中1人已因案於4月18日被逮目前在桃園獄監服刑中、另1人因案戶籍設在戶政事務所尚無行蹤，警方申請拘票追捕。

    吳女PO文表示，深夜住家遭竊賊入侵且並非個案，社區同月竟接連發生2起竊案，儘管已向警方報案，近2個月來卻未接獲警方進一步說明，讓她心寒直呼「如果當天人在家，後果恐怕不堪設想」。

    吳女描述，失竊物品包含新台幣現金10餘萬元、日幣10餘萬元、人民幣3000元、韓元部分現金、1張面額10萬元的本票、2年存下的銅板約5萬元，以及黃金戒指與手鐲價值約8萬元，以及1.5克拉鑽石戒指、Cartier手環、Tiffany項鍊等精品首飾，另有2只約12萬元的RADO手表。

    吳女還說，除了現金、首飾，監視器清楚拍下小偷背走的名牌包包與所有金融卡、會員卡等物品，全部財物損失近70萬元，這是她多年積蓄。事發後，社區已補強安全措施，如今希望警方加快破案進度，追回她的財物。

    桃園平鎮吳姓女租客遭竊賊偷竊近70萬元，平鎮警分局今表示，已經擴大調閱周邊監視器，並掌握2名涉案男子身分。（警方提供）

    桃園平鎮吳姓女租客遭竊賊偷竊近70萬元，平鎮警分局今表示，已經擴大調閱周邊監視器，並掌握2名涉案男子身分。（警方提供）

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