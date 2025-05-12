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    持西瓜刀尋仇砍人 高雄2嫌落網

    警方今（12）日在苓雅區某汽車旅館逮到行兇的2名男子。（民眾提供）

    警方今（12）日在苓雅區某汽車旅館逮到行兇的2名男子。（民眾提供）

    2025/05/12 15:04

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建國二路一家小吃店前，9日晚上7點多發生有男子遭人持西瓜刀砍傷事件，傷者趙男（36歲）當時與友人在店外座位用餐，突有2名男子開車到此，下車時手持西瓜刀對著趙男猛砍後逃逸，導致趙男右手臂及右大腿被砍中3刀噴血，警方今（12）日中午逮到行凶的許男（25歲）、李男（27歲），並依殺人未遂罪送辦。

    據了解，傷者趙男與涉嫌砍人的許男熟識，但彼此有嫌隙，日前曾在某家餐廳喝酒時，疑似趙男揶揄許男，雙方因此發生口角衝突，事後許男心生不滿，獲知趙男9日晚間和另一友人林男（21歲）在建國二路小吃店用餐，便帶著李男到場尋仇，當時2人下車時戴著口罩各持一把西瓜刀，對著趙男一陣猛砍，趙男右手臂及右大腿共被砍中3刀當場血流如注，目擊者連忙通報警消，而許、李2人則立即駕車逃逸。

    三民一分局偵查隊指出，案發後分局與刑警大隊立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，於今天中午12點多持高雄地檢署核發之拘票，在苓雅區憲政路一家汽車旅館將許男、李男查獲拘提到案，全案依殺人未遂罪嫌將許等2人移送高雄地檢署偵辦。

    高雄建國二路9日發生男子遭人持西瓜刀砍傷，現場被救護人員送醫治療。（民眾提供）

    高雄建國二路9日發生男子遭人持西瓜刀砍傷，現場被救護人員送醫治療。（民眾提供）

    被砍傷的男子手腳共中3刀，被緊急送醫。（民眾提供）

    被砍傷的男子手腳共中3刀，被緊急送醫。（民眾提供）

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