新詐術長輩請注意！ 試藥就能領630萬獎金 台中婦中計險噴百萬

陳婦填寫保證書申請盡快加入試藥。（警方提供）

2025/05/12 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕詐騙集團再出新招！台中市西屯區七旬陳姓婦人，近日誤信「試藥可領獎金」的詐騙話術，準備匯出100萬元稅金，領取詐團聲稱的高額獎金，所幸銀行行員機警通報警方，及時阻止這起包裝成醫療研究的精心設局，保住陳婦積蓄。

據了解，陳姓婦人近期透過不知名朋友介紹下，得知「香港中文大學中醫院」推出一個研究交流活動，只要民眾配合測試最新「中藥品」，就能獲得高額獎金，陳婦心想「有這等好事！」吃藥保健還能賺錢，不疑有他自願報名對方的測試群組，還自行填寫保證書申請盡快加入。

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數週後，陳婦也如願收到測試藥品，並在對方要求下前往銀行提款100萬元，以此繳納稅金來獲得價值20萬美元（約新台幣630萬元）的「高額獎金」，但就在陳婦至銀行時，行員察覺她神情緊張、提款用途含糊其詞，便主動關懷並詢問詳情，發現疑似詐騙後立刻報警協助。

第六分局員警到場瞭解情況後驚覺，這是第一次見到此類詐術，結合來路不明的簡體字包裝藥品，以中藥試驗為由、搭配高額獎金與匯款要求的複合型詐術，雖是新包裝，但本質仍是利用人們對「穩賺不賠」的幻想進行詐財，當場戳穿這是最「新上市」的詐騙手法，提醒陳婦不要上當。

第六分局長周俊銘疾呼，近期有詐騙集團假借醫療研究名義，以「試用中藥領高額獎金」為餌，誘騙民眾匯款並服用來路不明藥物，切記凡聲稱試藥可賺錢、要求匯款領獎的都是詐騙伎倆，且服用未經政府核可的藥品恐危及健康，民眾應提高警覺，不聽信來源不明的邀約，不購買、服用未經檢驗的藥物，若遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報警。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳婦到銀行要臨櫃提領一百萬元。（警方提供）

警方接獲銀行行員通報趕往，及時阻詐。（警方提供）

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