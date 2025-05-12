巨石崩落！苗栗大湖1車被砸1傷送醫 苗62線交通中斷

苗栗縣苗62線大湖鄉富興村路段今天中午山壁巨石崩落，巨型落石佔據路面，交通中斷。（圖由民眾提供）

2025/05/12 13:03

首次上稿 13:13

更新時間 14:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗62線大湖鄉富興村路段，今天中午發生山壁巨石崩落情形，巨型石塊佔據路面，道路中斷，無法通行。這起山壁落石意外分別造成一輛機車、一輛轎車、一輛休旅車被砸，其中休旅車上駕駛、乘客2人受傷送醫，無生命危線。

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大湖警分局於今天中午12點8分許獲報，指苗62線大湖鄉富興村路段發生落石，有車輛被砸中，經派員前往，落石發生路段的前、後，分別有一輛機車、一輛黑色轎車，及一輛白色休旅車被落石砸中。其中，白色休旅車的駕駛、乘客2人受傷送醫，沒有生命危險。

大湖鄉長黃惠琴、富興村長劉永國接獲通報，也到場了解。黃惠琴研判可能是近幾天來大雨造成山壁土石鬆動造成，其中有2顆非常大的石頭掉在路中間，如果要從大湖進入泰安溫泉區請的遊客繞道而行。目前苗栗縣政府已經派大型機械要來搶通，請大家稍安勿躁，請聽從路口警務人員的指示。

苗栗縣苗62線大湖鄉富興村路段今天中午山壁巨石崩落，一輛休旅車被落石砸中，一人受傷送醫。（圖由民眾提供）

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