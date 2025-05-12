台中醉男街頭怒目暴走！持傘攔車砸引擎蓋、攻擊女騎士 嚇壞路人

警方迅速到場處置將王男帶回。（警方提供）

2025/05/12 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕一名男子深夜在台中街頭鬧事，不僅公然攔車，還持摺疊傘砸車傷人，誇張行徑全被目擊民眾拍下，引發熱議，警方證實事件發生於11日晚間，地點位在台中市中美街靠近台灣大道二段，肇事王姓男子，當時處於明顯醉態，情緒失控，雖與對方和解，警方仍依違反社維法裁處。

台中市第一分局昨晚9點多獲報，西區中美街近台灣大道二段的SOGO百貨附近，有民眾酒後於路上攔車引發糾紛，經查，陳姓男子（24歲）及劉姓女子（25歲）當時分別開車、騎機車由中美街往台灣大道二段方向北往南行駛，突然遇到王姓男子（28歲）酒醉步行於該路段攔車。

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而王男顯然失控，持摺疊傘攻擊陳男車輛引擎蓋，並以同樣手法攻擊劉姓女子，致其下嘴唇挫傷，根據民眾拍下的影像畫面可見，王男當下滿臉怒容、神情凝重，表情帶有濃烈敵意，身體前傾緊盯車內駕駛，似乎無懼來往車流與自身安危，舉止激烈且具有攻擊性。

所幸警方迅速到場處置將王男帶回，並確認陳男與劉女已與王男達成和解，並不提告，但王男的失序行為已觸犯《社會秩序維護法》第87條第1項第1款「加暴行於人」，依法可裁處1萬8千元以下罰鍰。

第一分局長尤啓南呼籲，民眾切勿過量飲酒，酒後應保持理智，避免失序行為影響他人安全。警方將持續加強巡查，依法處理違規行為，維護轄區秩序與安全。

王男行為已觸犯《社會秩序維護法》，依法可裁處1萬8千元以下罰鍰。（警方提供）

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