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    首頁　>　社會

    寄養童沒東西吃引關切 屏東社會處：拉肚子不是受虐

    社工親自訪視兒童受照顧情況。（屏東縣政府社會處提供）

    社工親自訪視兒童受照顧情況。（屏東縣政府社會處提供）

    2025/05/12 14:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕社群平台傳出一段影片，顯示一名寄養家庭4歲幼童在高雄市一家餐廳用餐時，大人吃滿桌菜，幼童卻沒東西吃，引發關注，屏東縣政府初步調查，這名4歲寄養男童是因為當日腸胃不適，有腹瀉症狀，寄養家庭擔心餐廳食物較刺激，為避免加重不適，改以自備清淡食物讓孩子進食，由於孩子當時身體狀況不佳，精神與活動力略低，被誤解受虐。

    縣府表示，寄養家庭年資共13年，照顧過10名寄養童。該名男童於113年10月安置至今，寄養社工共訪視11次，安置第一個月訪視三次、第二個月三次、後續113年12月至114年4月每月訪視一次。訪視期間寄養社工至寄養家庭和學校，均未察覺照顧不妥情形。

    為確保兒童身心狀況，縣府已指派社工啟動調查，瞭解該名男童於寄養家庭受照顧情形，釐清事件細節並確認照顧情形。若有任何不當，將依法處理並即時調整安置計畫；若無異常，也會持續協助寄養家庭照顧工作，確保孩子健康與安全。

    縣府一向重視兒童保護，對任何可能的不當對待零容忍，同時也感謝社會各界對兒童福祉的關注與提醒。為保護寄養童之隱私與身心發展，依兒童及少年福利權益保障法第69條規定，任何人不得以公示方式揭示足資辨別身分之資訊，社會處籲請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，而這段影片今天也由當事人撤下。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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