新婚人夫迷戀酒店公關 鹹濕照、潤滑油藏車廂洩底

新婚人夫上酒店談生意，竟迷戀酒店女公關，在外租屋同居，被妻子發現提告求償。（情境照）

2025/05/12 12:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市結婚不到1年半的新婚人夫，2023年上酒店談生意，竟迷戀酒店女公關常夜不歸宿，不但同遊泡湯、溜冰，兩人還在外另租愛巢，親密的鹹濕接吻照、性愛潤滑油藏後車廂被元配發現，怒告求償50萬元，橋頭簡易庭判2被告連帶賠償25萬元，可上訴。

判決指出，原告A女主張，2021年11月與H男婚後感情平順和睦，但自2023年4月中起，老公即經常夜不歸宿，之後還在老公後車廂藏放的紙箱內，發現和女子接吻親密拍貼照片，以及潤滑油、衛生棉等物。

請繼續往下閱讀...

她還發現，兩人一同出遊、溜冰、前往關子嶺泡湯、發生性關係，元配發現丈夫對婚姻不忠後，經常有爭執，老公乾脆在外租屋，與女公關同居，期間老公一度有意回歸家庭搬回住所，但兩人關係仍藕斷絲連，持續在租屋處同宿親熱，憤而對兩人提告求償。

酒店女公關B女否認元配指控，辯稱兩人僅是公關與客戶關係，兩人雖有出遊、拍照，後續知道H男已婚，她堅持離婚後才能交往，兩人並無逾越一般社交關係。

不過，元配掌握到老公與B女的對話，「為什麼還要回去睡，不是要離婚了，你是故意的吧，你這樣玩弄我是什麼意思…你覺得這樣很好玩嗎」、「我感覺你在我跟她之間搖擺不定，不知道要跟她還是我繼續」，法官認原告主張之事實為真。

法官審酌兩造身分、地位、經濟能力、被告侵權行為情節、原告所受痛苦等情狀，被告給付精神慰撫金應以25萬元為適。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法