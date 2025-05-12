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    3年雲林每10萬人有25人死於交通事故 啟動20鄉鎮市講座宣導

    走入地方交通安全宣導計畫講座，第一場在土庫鎮越港舉辦。（記者李文德攝）

    走入地方交通安全宣導計畫講座，第一場在土庫鎮越港舉辦。（記者李文德攝）

    2025/05/12 12:28

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內過去3年交通事故地點主要集中於主要道路及交通繁忙區，特別以機車、外籍移工與高齡者事故比例較高。雲林縣府今 （12）日開始啟動「地方交通安全宣導」，將利用5個月深入20鄉鎮市辦交安講座，助民眾更理解其重要性。

    縣府新聞處指出，根據縣警局「113年雲林縣事故診斷分析」，縣內2022至2024年來因交通事故死亡人數，平均每10萬人就有25.4人，且3年來每年平均造成168人死亡，以機車類型事故占64％，其中有46％為高齡者，常見的主要為自撞及交岔路口碰撞。

    新聞處表示，對比全國，縣內事故違反號誌或指揮、酒後駕車、未配戴安全帽、未依規定讓車、車速或未依規定減速、未依規定轉彎或迴轉共6項，高於全國平均。

    新聞處長陳其育表示，為提升民眾交通安全觀念，即日啟動「走入交通地方安全宣導」，5至9月走入全縣20鄉鎮市開辦20場次的交通安全講座，除了有「路老師」與民眾講解交通安全相關法規，另外也會以體驗式，實際出動道具，透過老師與民眾互動，更了解交安。

    陳其育表示，另外考量移工朋友可能對我國交通法規不熟悉，因而造成交通事故，因此也將辦2場前往企業交通座談會，請專業口譯老師，親自與移工朋友更好理解台灣的交通規範，降低因語言障礙而產生的交通違規。

    雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、雲林縣議員黃美瑤、雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑等人到場出席啟動記者會。

    張麗善表示，雲林縣已邁入超高齡社會，老年人口比例達21.38％，因此相關交通安全宣導也需要面面俱到，透過深入社區讓民眾了解「交通安全停看聽」觀念。

    雲林縣府啟動「地方交通安全宣導」，將利用5個月深入20鄉鎮市辦交安講座，助民眾更理解其重要性。（記者李文德攝）

    雲林縣府啟動「地方交通安全宣導」，將利用5個月深入20鄉鎮市辦交安講座，助民眾更理解其重要性。（記者李文德攝）

    雲林縣近3年每年平均168人死於交通事故，以機車類型事故占64％，其中有46％為高齡者，常見的主要為自撞及交岔路口碰撞。 （記者李文德攝）

    雲林縣近3年每年平均168人死於交通事故，以機車類型事故占64％，其中有46％為高齡者，常見的主要為自撞及交岔路口碰撞。 （記者李文德攝）

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