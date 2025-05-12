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    誤入假投資陷阱被騙539萬元 警方將計就計逮到車手

    警方在張身上查扣假證件與毒品等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方在張身上查扣假證件與毒品等證物。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/12 12:31

    〔記者王冠仁／台北報導〕李姓女子落入詐騙集團的假投資陷阱，先後交付539萬元給假扮成「理財專員」的車手，但她事後越想越怪，跟家人討論此事，這才發現受騙並報警。警方要她假裝答應再次面交，同時派員到面交地點埋伏，果然順地逮到27歲張姓車手，還在他身上起出假收據、假證件以及1顆含依託咪酯成分的菸彈。

    警方調查，李姓女子日前透過網路，輾轉落入詐騙集團的假投資陷阱，對方編理由謊稱「投資黃金機會」、「穩賺不賠」，她鬼迷心竅，先後交付539萬元積蓄。李見帳面上獲利滿滿想要出金，詐騙集團編理由謊稱要繳一筆手續費，讓她察覺有異；李事後跟家人討論此事，家人驚覺她遭遇詐騙，隨即在本月4日帶她報警。

    新北市警局汐止分局社后所獲報後，將計就計，要李女假裝同意面交手續費，同時派員到面交地點埋伏。本月9日早上11時許，員警埋伏在汐止區翠峰街附近的面交地點，見到假扮成理財專員、前來取款的張姓車手，立刻上前逮人。

    警方在張身上查扣手機1支、現金6000元、收款單據、識別證以及1顆含依託咪酯成分的菸彈。據悉，張落網後對於案情避重就輕。

    警方最後將張依詐欺、毒品等罪嫌送辦，同時也正溯源追查幕後的詐騙集團。

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    警方在張身上查扣假證件與毒品等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方在張身上查扣假證件與毒品等證物。（記者王冠仁翻攝）

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