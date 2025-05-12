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    新埔消防分隊獲贈救護車

    也是救護義消的新竹縣議員呂宛庭（蹲者右）用新救護車上配備的鋁合金電動式雙人操作擔架床，示範就是個頭嬌小的的女性救護員也能獨力輕鬆升降擔架床。（竹縣府消防局提供）

    也是救護義消的新竹縣議員呂宛庭（蹲者右）用新救護車上配備的鋁合金電動式雙人操作擔架床，示範就是個頭嬌小的的女性救護員也能獨力輕鬆升降擔架床。（竹縣府消防局提供）

    2025/05/12 12:25

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府消防局第3大隊新埔分隊今天早上獲得富宇建設（股）公司、富宇慈善基金會所贈，價價約新台幣367萬元的全新救護車，縣長楊文科代表收下，並回贈感謝狀給富宇慈善基金會執行長張宇承。

    縣府消防局表示，這次獲贈的救護車考量實際救護需求，選用平頂車款，並配備多項先進醫療設備。

    其中最受矚目的就是價值56萬元的鋁合金電動式雙人操作擔架床，可承重318公斤，具備電動升降功能，可提升醫護人員搬運患者的效率與安全性，又同時降低消防員腰部受傷的職業風險，並讓患者在移動時能相對舒適與穩定。

    新救護車內也升級多項急救設備，包括兒童用擔架床的固定裝置組、成人與兒童用骨盆固定器，以及戰術止血帶等，強化應對多元緊急狀況的能力。

    新埔分隊同仁也在捐贈典禮上模擬車禍大量失血的救護演練，15秒內就能快速固定止血帶，也實際操作電動擔架床，驗證新設備兼顧了提升救護效率與保護消防員雙重功能。#

    新竹縣新埔消防分隊同仁用新救護車上的急救設備，模擬演練面對車禍而大量失血的傷患做止血帶止血。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣新埔消防分隊同仁用新救護車上的急救設備，模擬演練面對車禍而大量失血的傷患做止血帶止血。（竹縣府消防局提供）

    富宇慈善基金會執行長張宇承（左起依序往右）今天代表企業和基金會共同捐贈全新的救護車給新竹縣，由縣長楊文科、縣府消防局長陳中振共同代表接受。（竹縣府消防局提供）

    富宇慈善基金會執行長張宇承（左起依序往右）今天代表企業和基金會共同捐贈全新的救護車給新竹縣，由縣長楊文科、縣府消防局長陳中振共同代表接受。（竹縣府消防局提供）

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