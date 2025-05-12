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    宜蘭轎車拒盤查倒車衝撞警車掉進水溝 駕駛棄車逃逸

    礁溪鄉開蘭路段昨晚一輛轎車（紅圈處）急煞急停，警車要求停車受檢，駕駛人卻加速逃逸。（圖由警方提供）

    礁溪鄉開蘭路段昨晚一輛轎車（紅圈處）急煞急停，警車要求停車受檢，駕駛人卻加速逃逸。（圖由警方提供）

    2025/05/12 11:31

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉開蘭路段昨晚有輛轎車急煞急停，巡邏警車發現後要求停車受檢，不料轎車駕駛人加速逃逸，追逐過程中倒車衝撞警車，最後掉進水溝受困，駕駛人棄車脫逃，警方查扣車輛以車追人，在車內查獲疑似毒品殘渣袋，將通知車主到案說明。

    礁溪警分局今天（12日）指出，昨晚6點57分，礁溪派出所警員執行巡邏勤務，行駛至礁溪鄉開蘭路段時，見前方一輛轎車急煞急停，遂開啟警示燈警報器，示意停車受檢，但駕駛人仍執意逃逸。

    警車一路尾隨，轎車逃逸時自撞路旁石墩，警車趨前停在後方，轎車駕駛人忽然倒車衝撞後駛離，開到一處小巷三叉路口處，失控衝入水溝受困，駕駛棄車逃逸，警車也不慎滑落路旁農田。

    執勤警員見到轎車駕駛人徒步逃逸，趕緊下車追逐未果，後續將通知車主到案說明，全案依妨害公務罪嫌方向偵辦。

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    駕駛棄車逃逸後，警方查扣車輛以車追人。（圖由警方提供）

    駕駛棄車逃逸後，警方查扣車輛以車追人。（圖由警方提供）

    警車追逐過程中不慎滑落路旁農田，田中留下明顯痕跡。（圖由讀者提供）

    警車追逐過程中不慎滑落路旁農田，田中留下明顯痕跡。（圖由讀者提供）

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