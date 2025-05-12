男子飯店跑步機昏厥身亡！飯店判賠380萬 意外險免理賠確定

最高法院。（記者張文川攝）

2025/05/12 11:25

〔記者張文川／台北報導〕呂姓男子4年前入住台中市中科大飯店，於2樓健身中心操作跑步機時，滑落跑步機昏厥1小時後才被發現，送醫不治，死因是心因性疾病，其妻與3名年幼子女向飯店索賠724萬餘元，法院已判飯店應負5成責任、應賠償380萬元確定；家屬另訴請保險公司給付300萬元意外險理賠金。最高法院維持二審認定呂男死因是心因性休克，無從認定是意外，判保險公司免賠確定。

判決書指出，呂男2021年1月11日入住中科大飯店，當晚9時26分開始使用飯店健身房的跑步機，半小時後於9時59分昏厥滑落跑步機，10時57分被飯店人員發現，施以CPR心肺復甦術並連絡救護車送醫，急救至11時23分宣告不治，相驗死因為高血壓病史導致心因性休克。

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呂男家人認為中科飯店未安排固定管理或巡邏人員，雖裝設監視器但未派人監看，其疏失導致呂男倒地長達1小時無人聞問，未及時施救與送醫，求償724萬餘元。

法院歷審認定，呂男9時59分跌落跑步機後，全身於10時2分停止動作，若飯店人員於這3分12秒內發現，或許能在黃金8分鐘內及時施救，而免於死亡結果，卻遲了1小時才發現，服務欠缺安全性，應負5成責任，判賠380萬元確定。

家屬申請意外險理賠，主張呂男是亡於外來、突發、不可預料的意外，但保險公司認為，呂男死因是心因性死亡，不符合保險契約中所稱的「意外傷害事故」，拒絕理賠，家屬提告請求給付300萬元理賠金。

一審、二審皆認為，呂男是心血管疾病突發，導致心因性休克而死亡，非屬契約規定的「非由疾病引起之意外傷害事故」，無法證明呂男是因意外事件而死亡，不符保險契約明定的理賠事項，判決家屬敗訴。最高法院駁回家屬上訴，保險公司免賠確定。

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