少年交損友路走歪高雄少輔會拉回正途 考取證照開創新人生

少年小翔（化名，左一）交損友路走歪高雄少輔會拉回正途，考取證照開創新人生。（高雄少年警察隊提供）

2025/05/12 11:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄17歲少年小翔（化名）曾是家人與師長口中的「乖孩子」，國中一年級時穩定就學、成績中等，卻在國二時與一群校外朋友結識後開始逃課，深夜未歸，慢慢脫離原本的正軌，小翔經少家法院評估，裁定收容於少年觀護所，期間經高雄少輔會輔導員、小翔媽媽及培力機構人員持續陪伴，逐漸從課程中找到興趣，最後考取中餐丙級證照，成為他人生中第一張屬於自己的榮耀。

輔導員先透過媽媽了解小翔的狀況，引導媽媽協助小翔畢業後的生涯規劃，雖小翔順利升讀高職，但不到一個月就因無法適應而休學，隨即與朋友們四處遊蕩，結識其他不良友人，最後因觸法而再次迷失方向。

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經專業且深入訪視及關心，有了輔導關係進展的契機，待小翔返家後，輔導員媒合至青少年就業培力機構，鼓勵小翔學習餐飲技術，起初小翔有些抗拒，而且沒信心可以完成課程。

但在輔導員、小翔媽媽及培力機構人員持續陪伴及督促下，小翔逐漸從課程中找到興趣，最後考取中餐丙級證照，這張證照成為他人生中第一張屬於自己的榮耀，小翔也順利成錄取一家餐飲店的計時員工，親身體會工作的辛勞與賺錢不易。

小翔因而更加珍惜曾就學的機會，激起他重返校園，累積更多人生資本的動機，希望能以半工半讀的方式完成學業，為自己的未來打下更穩固的基礎，少輔會表示，唯有家庭的支持與信任，孩子才能更勇敢的重新出發，將持續關懷、幫助如小翔一樣的少年們。

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