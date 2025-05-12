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    曾在建案打零工偷電纜線變賣 2賊落網還被搜出毒品吸食器

    2人趁工地四下無人之際，由王男翻牆進入竊取電纜線後，再交給門外的薛男放置手推車上，將贓物運回2人位於附近的租屋處。（記者陸運鋒翻攝）

    2人趁工地四下無人之際，由王男翻牆進入竊取電纜線後，再交給門外的薛男放置手推車上，將贓物運回2人位於附近的租屋處。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/12 11:10

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市南港區某建案工地接連發生2起電纜線竊案，專案小組警方抽絲剝繭追查，發現曾在該建案打零工的王姓男子及薛姓男子涉有重嫌，近期持搜索票前往2人租屋處搜索，搜出毒品吸食器及證物，2人坦承缺錢花用才會下手行竊。

    南港警方今日說明此案，45歲王男及59歲薛男，3個月前曾南港興南街某工地打零工，離職後覬覦該工地電纜線有利可圖，於是在上月5日及8日凌晨分工下手行竊。

    據查，2人趁工地四下無人之際，由王男翻牆進入竊取電纜線後，再交給門外的薛男放置手推車上，將贓物運回2人位於附近的租屋處，事後再一同前往內湖某資源回收場變賣，不法所得約10萬元。

    據指出，警方調閱周邊監視器後，發現王、薛涉有重嫌，上週見時機成熟後持搜索票於2人租屋處搜索，但2人早已將電纜線變賣，另查扣3支手機等證物及安非他命吸食器2組等證物，2人稱因缺錢花用才會犯案，警詢後依竊盜及違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    警方指出，近來因金屬原物料價格大幅上漲，令不肖之徒心生歹念，竊取他人鋼鐵材料或物品至回收廠變賣，民眾應多加防範，做好防竊保全設施。

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    警方前往2人租屋處搜索，但2人已經將電纜線變賣，另查扣手機及安非他命吸食器。（記者陸運鋒翻攝）

    警方前往2人租屋處搜索，但2人已經將電纜線變賣，另查扣手機及安非他命吸食器。（記者陸運鋒翻攝）

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