遭週刊爆料學生個資「往中」 芝蔴村文教控告加重誹謗

芝蔴村文教董事長林宗翰（圖右）。（記者王定傳攝）

2025/05/12 10:59

〔記者王定傳／台北報導〕週刊爆料，芝麻街美語母公司、上櫃公司「新華泰富」爆發經營權糾紛，且公司有人將台灣數萬筆的學生及家長個資送往中國，危及台灣國安及金融市場；對此，芝蔴村文教董事長林宗翰今日在律師陪同下，赴北檢告發週刊撰稿記者涉嫌加重誹謗罪嫌。

芝蔴村文教指出，針對近日有心人士惡意操作輿論、曲解事實，甚至試圖將「芝蔴村文教」牽扯進『已遭法院禁止行使股東權利的法人董事代表所涉的私人糾紛』，造成社會誤解與品牌損害，深表遺憾。

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芝蔴村文教表示，長年專注教育，憑藉專業課程與誠信經營，在台灣建立深厚信任與知名度。也因此，近來成為特定勢力蓄意攻擊與錯誤操作輿論的目標。該等帶風向行為不僅惡意抹黑，更試圖動搖社會對教育體系的信任基礎；此外，芝蔴村文教為依法獨立設立的教育品牌，與任何個人涉及的法律案件、財務爭議或經營權對立均無關聯，亦未參與該名遭法院禁止行使權利的人士所涉及紛爭。

芝蔴村文教表示，網路上有謠言指控芝蔴村文教洩漏學生或家長個資，鄭重聲明：「此為惡意造謠，毫無事證，芝蔴村文教始終嚴格遵守個資法與相關規定。針對此類謠言及所有不實報導，本公司已啟動法律程序，全面提告，決不寬貸」。

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